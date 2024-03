Aktien, Gold, Kryptos - alles ist derzeit so hoch bewertet wie nie. Die Kauflaune hält dennoch an. Große Indizes sind gesucht, aber auch Tech-Werte. Nur ESG-ETFs haben es derzeit schwer.12. März 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die immer neuen Allzeithochs am Aktienmarkt bescheren ETF-Händlern hohe Umsätze. "Das Handelsvolumen ist sehr gut", berichtet etwa Frank Mohr von der Société Générale. "Und die Käufe überwiegen bei weitem." Auch Fabian Wörndl von Lang & Schwarz und Holger Heinrich von der ...

