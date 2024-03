Saarbrücken (ots) -Der FIBO Congress vom 11. bis 13. April ist ein absolutes Muss für alle, die auf dem neuesten Stand sein, Informationen zu aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen erhalten und wichtige Kontakte in der Branche knüpfen wollen! Hier erwarten Sie interessante Vorträge und vielfältige Netzwerkmöglichkeiten. Der FIBO Congress wird von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) sowie der BSA-Akademie unter Federführung der FIBO organisiert und durchgeführt - eine perfekte Ergänzung zum Besuch der führenden Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit, der FIBO!Highlight für Fitnessfans und BranchenexpertenFür Mitglieder und Fans der Fitness- und Gesundheitsbranche sind FIBO und FIBO Congress das absolute Highlight des Jahres! Auch dieses Jahr können sich Besucherinnen und Besucher wieder auf drei Tage voller Fachwissen beim FIBO Congress freuen.Sechs Themenstränge für maximalen InputAn den Kongresstagen vom 11. bis 13. April werden über 80 Fachvorträge präsentiert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, direkt umsetzbare Inhalte aus den Bereichen Training, Management, Ernährung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Coaching sowie Existenzgründung mitzunehmen - geballtes Branchenwissen pur!Für vertiefende Fragen stehen die Speakers Corner zur Verfügung. Interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer können sich hier nach den Vorträgen direkt mit den renommierten Referentinnen und Referenten austauschen. Zusätzlich gibt es eine Kongress-Lounge zum Networking bei kostenlosen Getränken - ideal zum Knüpfen bedeutender Branchenkontakte!Up to date bleibenDer Besuch sowohl bei Leitmesse als auch dem Fachkongress bietet die ideale Kombination für alle Informationshungrigen: Während auf der Messe Produkte und Fitnessgeräte getestet werden können, bietet der FIBO Congress hochwertige Vorträge mit praktischen Inhalten an!Jetzt noch Tickets sichern!Seien Sie vom 11. bis 13. April im Congress-Centrum Nord Koelnmesse dabei! Tickets für Leitmesse plus Fachkongress erhalten Sie bereits ab 129 Euro unter www.fibo-congress.com (https://shop.fibo.com/REED/FIBDE24/ArticleSelection/113?AID=BSA). Wenn Sie bereits ein FIBO-Ticket besitzen, können Sie ab 89 Euro das Kongress-Ticket hinzubuchen.Wir sehen uns beim FIBO Congress!Pressekontakt:Deutsche Hochschule für Prävention undGesundheitsmanagement/BSA-AkademieLeitung PR: Nadine Bard/Tina BaquetHermann-Neuberger-Sportschule 366123 Saarbrücken+49 681 6855 220presse@dhfpg-bsa.deOriginal-Content von: Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70906/5733774