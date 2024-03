Analyse der globalen ETF-MittelzuflüsseDaten per Ende Februar 2024 Im Februar entsprachen die Zuflüsse in börsengehandelte Fonds (ETF) global mit 68,6 Mrd. Euro dem längerfristigen Monatsdurchschnitt. Anleger favorisierten Aktien-ETFs und legten 50,1 Mrd. Euro in dieser Anlageklasse an. Auf Anleihe-ETFs entfielen 17,5 Mrd. Euro. In den USA waren die Allokationen in Aktien-ETFs mit 32,3 Mrd. Euro fast dreimal so hoch wie die in Anleihe-ETFs mit 13,6 Mrd. Euro. Am beliebtesten waren US-Aktien- und ...

