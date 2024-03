DJ BAT will ITC-Beteiligung verringern und Mittel für Aktienrückkäufe verwenden

Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--British American Tobacco (BAT) will seine Beteiligung am indischen Mischkonzerns ITC verringern und mit den entsprechenden Einnahmen eigene Aktien zurückkaufen. Der Zigarettenhersteller, zu dem die Marken Kent, Dunhill und Lucky Strike gehören, kündigte an, bis zu 436,85 Millionen ITC-Aktien zu verkaufen. Das würde einem Anteil von 3,5 Prozent an ITC entsprechen. Im Anschluss daran würde BAT noch 25,5 Prozent an ITC halten. Bis Dezember 2025 will BAT dann eigene Aktien zurückkaufen, beginnend mit Aktien im Wert von 700 Millionen Pfund in diesem Jahr.

March 12, 2024 11:34 ET (15:34 GMT)

