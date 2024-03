© Foto: Michael Bihlmayer - picture alliance / CHROMORANGE



Der Bitcoin scheint von einem Allzeithoch zum nächsten zu springen. Am Dienstagnachmittag wurde das Rekordhoch vom Montag pulverisiert. Danach ging es aber wieder deutlich abwärts. Nachdem der Bitcoin bereits am Montag ein neues Allzeithoch von über 72.500 US-Dollar erreicht hatte, wurde dieses bereits am Dienstagnachmittag geknackt. Zeitweise stieg die nach Marktwert größte Kryptowährung auf 72.953,72 US-Dollar und erreichte damit ein neues Rekordhoch, wie Daten von CoinMarketCap zeigen. Es war laut Bloomberg das dritte Rekordhoch innerhalb von fünf Tagen. Danach ging es aber wieder deutlich bergab. Aktuell notiert der Bitcoin leicht im Minus bei rund 71,843 US-Dollar je Token (15:55 Uhr). …