© Foto: Omar Marques - picture alliance



Mit der geplanten Abspaltung der Gesundheitssparte verändert sich die Konzernstruktur von 3M. Offenbar will sich das Unternehmen hierauf auch mit neuem Personal einstellen, der Vorstandsvorsitzende wird ausgetauscht.Beim Industriekonzern und Dividendenliebling 3M kommt es in Kürze zu einem Führungswechsel. CEO Michael Brown muss sein Hut nehmen, er wechselt an die Spitze des Verwaltungsrates. Als Vorstandsvorsitzender kommt William Brown. Wechsel an die Spitze des Verwaltungsrates Die Amtsgeschäfte übernehmen wird Brown am 01. Mai. Er kommt vom Technologiekonzern L3Harris, wo er drei Jahre als CEO fungierte. Zuvor war er 14 Jahre bei United Technologies, aus dem inzwischen das Unternehmen …