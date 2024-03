Im Gegensatz zum Papier des Kochboxen-Lieferanten HellofFresh hat die Aktie von Delivery Hero in den letzten Tagen kräftig zugelegt. Am Dienstag gewinnt sie weitere fünf Prozent und notiert erstmals seit Jahresbeginn im Plus. Aus charttechnischer Sicht rückt nun ein wichtiger Widerstandsbereich in den Fokus.Frische Impulse für Delivery Hero gab es bereits zum Wochenauftakt. Die EU-Staaten einigten sich bezüglich verbesserter Rechte für Mitarbeiter großer Online-Lieferdienste. Final entschied man ...

