Vaduz (ots) -Anlässlich des Jubiläums "100 Jahre Schweizer Franken im Fürstentum Liechtenstein" hat die Liechtensteinische Post AG die Regierung ersucht, einen Gedenkmünzen-Satz bestehend aus zwei Gold- und vier Silbermünzen herauszugeben. Die gesamte Münzenausgabe erfolgt auf Initiative und alleiniges wirtschaftliches Risiko der Liechtensteinischen Post AG.Die Gestaltung der Münzen zeigt auf der Vorderseite das Rheintal bzw. das Fürstentum Liechtenstein. Dabei wird die neueste Prägetechnik verwendet, welche ein sehr hohes Relief und ein Maximum an Details ermöglicht. Dabei werden die Bergketten beidseits des Rheins detailliert abgebildet und erhalten damit eine mehrdimensionale Wirkung. Die Rückseite zeigt das grosse Staatswappen und den entsprechenden Nominalwert.Gemäss Art. 2 Abs. 2 des Währungsvertrages zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweiz kann die Regierung im Einvernehmen mit dem Eidgenössischen Finanzdepartement Münzen in Schweizer Frankenwährung ausgeben. Analog der bisherigen Ausgaben von Münzen erfolgt auch die gegenständliche Münzenausgabe auf der Grundlage eines besonderen Gesetzes. Hierzu hat die Regierung an ihrer Sitzung vom Dienstag, 12. März 2024 den Bericht und Antrag zur Schaffung eines Gesetzes betreffend der Ausgabe von zwei Gold- und vier Silbermünzen zu Handen des Landtags verabschiedet.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenSimon Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 64 47simon.biedermann@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100916910