Hannover (www.anleihencheck.de) - Die heute veröffentlichten Inflationsdaten in den USA machen wenig Hoffnung auf baldige Zinssenkungen, so die Analysten der Nord LB.Habe die Monatsrate vom Februar bei 0,4% M/M verharrt, und entspreche damit dem Wert aus dem Januar, so steige die Headline-Rate sogar wieder etwas auf 3,2% Y/Y an. Unschön für Zinssenkungsfantasien aber in jüngster Zeit kein unbekanntes Bild! Die Inflation ex Energie und Nahrung sei auf Jahressicht sogar auf 3,8% Y/Y gesunken, trotz leicht angestiegener Monatsrate von 0,4% M/M. Erfreulich dürfe man im Namen der US-Verbraucher sicherlich die Nahrungskomponente nennen, da es hier im Vergleich zum Januar zu einem Nullwachstum und einer Jahresrate von lediglich 2,2% Y/Y gekommen sei. Die Märkte hätten hierauf zunächst uneindeutig oder gar unbeeindruckt reagiert. Das Renditeniveau habe in der Zwischenzeit zwar etwas angezogen, aber sehr überrascht scheine der Markt nicht zu wirken. Spannend bleibe die Frage, wie sich die heutige Veröffentlichung auf den potenziellen Easing Cycle des FOMC auswirke - an Dynamik dürften die Zinssenkungsfantasien jedoch nicht gewinnen! (12.03.2024/alc/a/a) ...

