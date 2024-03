Original-Research: ParTec AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu ParTec AG



Unternehmen: ParTec AG

ISIN: DE000A3E5A34



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 12.03.2024

Kursziel: 130,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



ParTec als Profiteur von Frankreichs KI-Militärplänen



Die französische Regierung schafft laut eines Handelsblatt-Artikels innerhalb der eigenen Verteidigungskräfte eine neue Einheit für Künstliche Intelligenz. Das jährliche Budget soll mehr als 300 Millionen EUR betragen. ParTec ist u.E. sehr gut positioniert, um hiervon mittelfristig profitieren zu können.



KI als zentraler Baustein Frankreichs künftiger Verteidigungsfähigkeit: Die Verwendung Künstlicher Intelligenz kann neben dem Einsatz in Konzernen und privaten Haushalten auch für militärische Zwecke erfolgen. So sind neben der Prävention von Cyberanschlägen auf nationale, digitale Infrastrukturen auch Use Cases für die Militärstrategie durch KI-Datenanalyse, in Waffensystemen und zuletzt auch für den Einsatz in der Militäradministration denkbar. Unterschiedliche Marktforschungsinstitute beziffern den globalen Markt für KI-Lösungen im Militärumfeld auf 7 bis 8 Mrd. USD und erwarten deutlich zweistellige CAGR bis 2030. In einem Handelsblatt-Artikel vom 10.03. wurde in diesem Zusammenhang von Plänen der französischen Regierung berichtet, die das Land bei der militärischen Nutzung von KI als Nummer Eins in Europa und global als führend etablieren sollen. Im aktuellen Haushaltsplan für das Militär, der den Zeitraum von 2024 bis 2030 umfasst, seien KI-Investitionen von etwa zwei Milliarden EUR vorgesehen. Hierin enthalten ist ein Budget von 'mehreren Hundert Millionen Euro' für einen Supercomputer, der 2025 in Betrieb genommen werden soll und laut dem französischen Verteidigungsministerium der leistungsstärkste Rechner Europas im Sicherheitsbereich wäre.



Enormes Wachstumspotenzial in unterschiedlichen Märkten: Der KI-Vorstoß der französischen Regierung im Bereich Verteidigung unterstreicht das Wachstumspotenzial für ParTec. Bisher realisierte das Unternehmen seine Umsätze ausschließlich mit Projekten im wissenschaftlichen Umfeld. Hier stehen innerhalb der EU bis 2027 rund 7,2 Mrd. EUR an Fördergeldern für weiteres Wachstum zur Verfügung. Einen ersten Schritt in Richtung weiterer Anwendungsfelder gehen die Münchener mit dem Angebot von Superrechnern für deutsche Unternehmen ab Mitte 2024. Das Unternehmen plant Auslieferungen von 15 bis 20 Rechnern, was einem Umsatzbeitrag von ca. 200 Mio. EUR entspräche (MONe: 50,0 Mio. EUR). Wir beurteilen den Eintritt in diesen Markt jedoch kritisch, da sich ParTec hierdurch u.E. in den Wettbewerb sowohl mit etablierten als auch aufstrebenden Start-Ups aus dem KI-Umfeld begibt. Das Anwendungsfeld Verteidigung erscheint hier aus unserer Sicht indes ungleich attraktiver. Ausgehend vom Beispiel Frankreich dürfte der EU-Markt ein Absatzpotenzial von mehreren Milliarden Euro bieten und die Schätzungen der Marktexperten als deutlich zu niedrig erscheinen lassen. Aufgrund seines europäischen Sitzes und der guten Wettbewerbsposition dürfte ParTec hervorragend positioniert sein, um einen Großteil dieses Marktes auf sich zu vereinen. Für die Realisierung von Projekterlösen aus der französischen KI-Offensive ist man mit dem langjährigen Geschäftspartner Atos aus Frankreich u.E. ebenfalls gut aufgestellt. Das Unternehmen hat sich zum Absatzmarkt Defence bisher noch nicht geäußert. Die avisierte Geschäftsdynamik in den nächsten Jahren dürfte u.E. mit einem massiven Organisationsausbau und steigenden Projektrisiken einhergehen.

Fazit: Die Wachstumsaussichten für ParTec sind unverändert sehr vielversprechend. Die positiven operativen Entwicklungen sind in der aktuellen Bewertung u.E. hinreichend berücksichtigt, sodass wir unser Rating (Halten) inkl. Kursziel (130,00 EUR) bestätigen.





