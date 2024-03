DJ Aktien Schweiz fester - SMI erneut mit Jahreshoch

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich auch am Dienstag in Rekordlaune gezeigt. Der SMI markierte bei 11.776 Punkten erneut ein Jahreshoch. Unerwartet hohe US-Inflationsdaten konnten den Markt nur vorübergehend bremsen. "Auch wenn die letzten Meter zum Inflationsziel der US-Notenbank holprig sind und die Zinssenkungen möglicherweise etwas später kommen, Hauptsache die Fantasie bleibt im Markt", sagte ein Händler. Sowohl die Banken als auch die Versicherer gelten als Gewinner der nach wie vor relativ hohen Zinsen.

Die Aktie der UBS gehörte daher mit einem Plus von 2,2 Prozent zu den größten Gewinnern im SMI. Auch die Papiere der Versicherer Swiss Life, Zurich Insurance und Swiss Re legten mit Aufschlägen von bis zu 1,1 Prozent deutlicher zu.

Der SMI verbesserte sich um 0,7 Prozent auf 11.762 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und 2 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 22,28 (zuvor: 21,4) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten ging es für die Roche-Aktie um 1,1 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat eine Erhöhung der Dividende auf 9,60 Franken je Aktie beschlossen. Am anderen Ende des Kurszettels standen dagegen Novartis mit einem Abschlag von 1,4 Prozent. Das Bundeskartellamt hat die geplante milliardenschwere Übernahme von Morphosys durch Novartis freigegeben. Novartis hatte den Morphosys-Aktionären Anfang Februar ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in Höhe von 68 Euro je Aktie in bar unterbreitet. Basierend auf der Anzahl der Morphosys-Aktien von 37,655 Millionen bewertet das Angebot Morphosys mit rund 2,56 Milliarden Euro.

Für die Aktien von Galenica ging es nach Ergebnissen für 2023 um 2,7 Prozent nach unten. Dagegen schossen die Titel von Polypeptide nach Zahlen für 2023 um 17,1 Prozent nach oben.

March 12, 2024 12:40 ET (16:40 GMT)

