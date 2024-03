Arthur D. Little (ADL) gibt heute eine Reihe organisatorischer Veränderungen bekannt, die das Dienstleistungsportfolio sowie das Führungsteam weiterentwickeln und stärken. Ziel dieser Maßnahmen ist es, den eigenen ambitionierten Entwicklungsplan zu beschleunigen.

Das Unternehmen restrukturiert seine funktionalen Practices und richtet diese verstärkt auf die Bedürfnisse seiner Kunden aus. Die neuen Practices sind:

Growth angeführt von Francesco Marsella

Performance unter der Leitung von Arnaud Jouron

Innovation angeführt von Michael Kolk

Sustainability unter der Leitung von Carlo Stella

Transformation angeführt von Francesco Marsella

Um Synergien zu fördern, wird Karim Taga in einer neu geschaffenen Rolle alle fünf funktionalen Practices auf globaler Ebene führen.

Auch in den Industry Practices gibt es Führungswechsel:

Gregory Pankert wird künftig den Bereich Telecom, IT, Media Electronics (TIME) leiten

Martin Rauchenwald leitet ab sofort den Bereich Financial Services (FS)

Mit dem Ziel, Wachstum und Konvergenz zu fördern sowie lokale und globale Kunden zu entwickeln,

übernimmt Michael Kruse die neue globale Führungsrolle für die Industry Practices.

Darüber hinaus wird Philippe Mauchard eine führende Rolle für Innovation und Künstliche Intelligenz innerhalb des Open-Consulting- und Value-Consulting-Modells einnehmen.

Ferner hat das Unternehmen neue Führungskräfte in wichtigen europäischen Märkten ernannt:

Frankreich wird nun von Matteo Ainardi geleitet

Deutschland wird nun von Michael Zintel geführt

Belgien und Luxemburg werden nun von Kurt Baes geleitet

Auf regionaler Ebene betreut Coskun Baban ab sofort das Americas Cluster, während Bernd Schreiber das Nordics, UK Central Europe Cluster leiten wird.

Ignacio Garcia Alves, CEO und Chairman von ADL, kommentiert: "Diese Welle organisatorischer Veränderungen markiert den nächsten Schritt auf dem Weg von Arthur D. Little in eine ambitionierte Zukunft. In der letzten Dekade haben unsere gemeinsamen Anstrengungen zu außergewöhnlichen Leistungen geführt. Jetzt schaffen wir die Grundlagen für das weitere Wachstum. Dank dieser Anpassungen wird es uns möglich sein, einen größeren Impact für unsere Kunden zu erzielen, agiler zusammenzuarbeiten und unser Unternehmen vielseitiger auszurichten. Sie reflektieren zudem unser Bekenntnis zum Aufbau der nächsten Generation von Führungskräften innerhalb von Arthur D. Little, indem wir die regelmäßige Nachfolgeplanung zur Norm machen."

