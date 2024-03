Mit 1.000 $ zur Million? Krypto-Experte empfiehlt diese drei Coins

Um aus 1.000 US-Dollar eine Million Dollar am Kryptomarkt zu machen, ist eine 1000x Rendite erforderlich. Ein solches Wachstum setzt außergewöhnlich hohe Risiken voraus, da im Allgemeinen die potenzielle Rendite direkt mit dem Risikoniveau korreliert. In einem Bullenmarkt sind dennoch beeindruckende Renditen möglich, doch erfordert dies mitunter auch Investitionen in hochvolatile und spekulative Assets.

Hier ist es auch in der bullischen Marktphase aktuell essenziell, eine sorgfältige Auswahl zu treffen und möglicherweise in Projekte mit innovativen Technologien oder in Nischenmärkte zu investieren, die das Potenzial für exponentielles Wachstum aufweisen. Dennoch sollte man sich der Tatsache bewusst sein, dass derartige Erfolge selten sind und eine umfassende Marktkenntnis sowie eine ausgeprägte Risikotoleranz erfordern.

You don't need to be a trader to turn $1k into $1M this cycle!



But you need to find promising low-mid MC coins.$DOGE made 250x last altseason, $MATIC already did 150x!



Altseason 2024 started and here's a list of next 100x coins pic.twitter.com/AnDMUc7Xib - ?????? (@DeFiTracer) March 11, 2024

Der Ansatz des Krypto-Influencers basiert auf der Strategie, in vielversprechende Kryptowährungen mit niedriger bis mittlerer Marktkapitalisierung zu investieren, um außergewöhnliche Renditen zu erzielen. Hier betont der Experte, dass man kein erfahrener Händler sein muss, um aus 1.000 US-Dollar eine Million Dollar in einem Marktzyklus zu machen. Stattdessen liege der Fokus darauf, die nächsten potenziellen Top-Performer zu identifizieren, ähnlich wie $DOGE und $MATIC, die in der letzten Altcoin-Saison um das 250- bzw. 150-fache gestiegen sind.

Mit der Ankündigung, dass die Altcoin-Saison 2024 begonnen hat, präsentiert der Influencer nun eine Liste mit Kryptowährungen, die das Potenzial haben, um das 100-fache zu steigen. Doch wem traut der Krypto-Experte 100x zu?

The Graph (GRT)

The Graph (GRT) ist ein dezentralisiertes Protokoll, das das Abfragen und Indizieren von Daten aus öffentlichen Blockchains ermöglicht. Die zugrundeliegende Technologie erweist sich als äußerst nützlich für die Blockchain-Community, da somit ein effizienter Zugriff und die ordnungsgemäße Verwaltung von Daten über verschiedene Blockchain-Plattformen hinweg möglich werden. Diese Funktionalität ist besonders wertvoll in einer zunehmend dezentralisierten digitalen Wirtschaft.

Angesichts der kontinuierlichen Entwicklung und Verbesserung des Projekts erwartet der Analyst, dass The Graph eine zentrale Rolle in der Infrastruktur der dezentralen Anwendungen (DApps) spielen wird. Dieses Potenzial für zukünftiges Wachstum macht $GRT zu einem vielversprechenden Kandidaten für Investoren - auch als Profiteur vom Narrativ der Künstlichen Intelligenz.

WolfWifBallz (BALLZ)

Der Meme-Coin WolfWifBallz ist der neueste Hit auf der Solana-Blockchain, so der Analyst. BALLZ hat bereits zum Startzeitpunkt beeindruckende Renditen gebracht. Das Projekt genoss direkt viel Aufmerksamkeit und Hype auf Twitter, was die Annahme des Analysten bedingt, dass eine Marktkapitalisierung von 200 Millionen US-Dollar erreicht werden könnte. Trotz dieses Optimismus scheint Vorsicht geboten, da $BALLZ kürzlich einen drastischen Rückgang von etwa 50 Prozent innerhalb von 24 Stunden erlebte. Diese Volatilität wirft Fragen bezüglich einer möglichen Erholung auf und unterstreicht die inhärent hohen Risiken, die mit der Investition in BALLZ einhergehen - ein 100x Kandidat oder mehr ist BALLZ wohl eher nicht.

Memecoin (MEME)

Demgegenüber ist MEME ein Meme-Coin, der weit über die dezentrale Handelswelt hinaus seine Bekanntheit ausgebaut wird. Denn $MEME wird gestützt vom umfangreichen Ökosystem von Memeland. Nach Auffassung des Analysten repräsentiert MEME einen einzigartigen Ansatz im Bereich der Meme-Coins. Jüngst wurde hier die Möglichkeit eingeführt, auf der NFT-Plattform MagicEden NFTs direkt mit $MEME zu erwerben. Diese Erweiterung der Funktionalität deutet auf eine wachsende Anwendungsvielfalt und einen zunehmenden Nutzen des Tokens hin.

Mit der fortschreitenden Integration von $MEME in praktische Anwendungsfälle, insbesondere bei den Non-Fungible Tokens (NFTs), könnten die Nutzbarkeit als auch die Marktkapitalisierung von $MEME zunehmen.

100x Alternative: Diese AI Krypto tendiert bullisch

Doch auch darüber hinaus gibt es aktuelle Projekte, die die Chance auf überdurchschnittliche Renditen bieten. Kein Weg führt hier in der aktuellen Marktphase an AI Kryptos vorbei.

Die Verschmelzung von Künstlicher Intelligenz mit der Blockchain-Technologie entwickelt sich zu einem der dynamischsten Bereiche im Krypto-Sektor, getrieben durch kontinuierliche Innovationen sowohl in der digitalen als auch in der realen Welt.

Ein Beispiel für den enormen Anstieg an Interesse für KI-basierte Projekte ist Scotty the AI. Dieses Projekt vereint die spielerische Anziehungskraft von Meme-Coins mit der revolutionären Kapazität der KI, um über bloße Unterhaltung hinaus substantiellen Mehrwert zu schaffen. Ergo möchte man den Einsatz von KI für bessere Sicherheitsmechanismen im Kryptobereich zu nutzen.

In seiner Vorverkaufsphase hat Scotty the AI bereits Kapital in Höhe von über 8,2 Millionen US-Dollar angezogen. Der Presale endet in rund fünf Tagen - ein vorzeitiger Ausverkauf scheint möglich. Wer sich somit SCOTTY noch zum günstigsten Preis sichern möchte, könnte sich beeilen. Darüber hinaus bietet das Projekt für Frühinvestoren attraktive Staking-Erträge, die aktuell bei 32 Prozent APY liegen. SCOTTY hat im März 2024 Hype-Potenzial - und gerade diese Viralität ist für weit überdurchschnittliche Wertentwicklungen eben auch notwendig.

