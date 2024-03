Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Sehr stark, was BYD in diesen Tagen schafft. Die Chinesen konnten am Dienstag einen massiven Ausbruch um gut 6 % realisieren. Das passt durchaus, denn schon am Montag ging es um gut 5,3 % aufwärts. Woher kommt der plötzliche Wandel? BYD hat vor Tagen immerhin die Bestätigung dafür erhalten, dass die Geschäfte noch gut funktionieren. So hat [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...