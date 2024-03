Gestoppte bzw. gedrehte Serien: CA Immo -0,16% auf 30,65, davor 5 Tage im Plus (3,19% Zuwachs von 29,75 auf 30,7), Immofinanz 0% auf 21,45, davor 4 Tage im Plus (1,9% Zuwachs von 21,05 auf 21,45), Lenzing -1,85% auf 29,1, davor 4 Tage im Plus (6,27% Zuwachs von 27,9 auf 29,65), ATX +0,32% auf 3364,01, davor 3 Tage im Minus (-1,1% Verlust von 3390,45 auf 3353,14), ATX Prime +0,31% auf 1693,64, davor 3 Tage im Minus (-1,07% Verlust von 1706,68 auf 1688,43), ATX TR +0,32% auf 7462,63, davor 3 Tage im Minus (-1,1% Verlust von 7521,27 auf 7438,51), ams-Osram +1,63% auf 1,25, davor 3 Tage im Minus (-12,77% Verlust von 1,41 auf 1,23), Bawag +3,22% auf 54,5, davor 3 Tage im Minus (-3,39% Verlust von 54,65 auf 52,8). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:BKS Bank Stamm 16,3 ...

