DJ Zalando kauft eigene Aktien für Manager zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Online-Händler Zalando kauft eigene Aktien zur Erfüllung der Verpflichtungen aus Aktienoptionsprogrammen für Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder zurück. Das Unternehmen will bis zu 6 Millionen eigene Aktien für bis zu 100 Millionen Euro erwerben, wie Zalando mitteilte. Der Aktienrückkauf beginnt am 13. März und endet spätestens am 26. Juli 2024.

March 12, 2024 13:08 ET (17:08 GMT)

