Anhand eines Gedankenexperiments machen zwei Forscher klar, dass die Künstliche Intelligenz künftig bedrohen könnte, was wir heute als Kulturgut verstehen. Welche Rolle Taylor Swift dabei spielt, schauen wir uns jetzt an. Es ist letztlich eine Spinnerei, aber sie hat dennoch das Potenzial, uns nachdenklich zu machen. Die britischen Forscher Nick Collins von der Durham-Universität und Mick Grierson von der Londoner University of the Arts sehen eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...