Die von den Technologiewerten getriebene Rally an den US-Börsen hat den DAX am Dienstag auf ein weiteres Rekordhoch gehievt. Der deutsche Leitindex zeigte sich auch von den höher als erwarteten US-Inflationsdaten unbeeindruckt, erreichte bei 17.973,22 Punkten ein neues Rekordhoch und schloss 1,23 Prozent im Plus bei 17.965,11 Punkten."Das Erreichen der 18 000 Punkte dürfte jetzt nur noch reine Formsache sein", schrieb Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets.Enttäuschende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...