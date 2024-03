Paris, 12. März 2024 (ots/PRNewswire) -Request Finance (https://www.request.finance/) freut sich, eine monumentale Entwicklung bekannt zu geben: den Erwerb der Consola Finance. Dieser Moment markiert eine bedeutende Erweiterung der Fähigkeiten von Request Finance, indem die Plattform um Krypto-Buchhaltung erweitert wird. Diese Verbesserung zielt darauf ab, Finanzfachleuten und Wirtschaftsprüfern (CPAs), die sowohl mit Kryptowährungen als auch mit Fiat-Währungen arbeiten, einen besseren Service zu bieten.Diese Akquisition markiert einen Wendepunkt. Consola Finance ist bekannt für seine Spitzentechnologie in der Krypto-Buchhaltung und sein einzigartiges Engagement für 100%ige Datengenauigkeit.Jacob Kobler, Geschäftsführer von Consola, sagte: "Durch die Aufnahme von Consola Finance in die Request Finance-Familie ist die Plattform in der Lage, eine einzigartige All-in-One-Finanzplattform anzubieten."Diese Integration bedeutet, dass Sie alle Kryptowährungen und Fiat-Währungen auf Request Finance verwalten können: Kreditoren, Debitoren, Buchhaltung, Gehaltsabrechnung, Personalkosten, Krypto-Zahlungen und Fiat-Zahlungen in über 170 Länder.Christophe Fonteneau, Leiter der Abteilung Strategie bei Request Finance, erklärte: "Die Auswirkungen sind grenzenlos. Das Vertrauen, das über 2.000 Unternehmen in Request Finance gesetzt haben, um Transaktionen im Wert von mehr als 700 Millionen Dollar durchzuführen, hat gerade erst begonnen. Die Synergie zwischen Request Finance und Consola Finance schafft Vertrauen."Christophe Lassuyt (https://www.linkedin.com/in/christophel1310/), Geschäftsführer von Request Finance, bestätigt: "Die Einführung von Kryptowährungen wird zum Mainstream. Unternehmen nehmen Stablecoins an, und wir entwickeln eine kryptofreundliche Plattform, die die Funktionen von Bill.com, Netsuite und Expensify in einer einzigen, allumfassenden Lösung vereint."Request Finance bietet jetzt eine umfassende Lösung für die Verwaltung von Finanzgeschäften in verschiedenen Währungen. Egal, ob Sie Auszahlungen in Bitcoin oder Stablecoins vornehmen oder Ausgaben in herkömmlichen Währungen verwalten, alles läuft auf einer einzigen, optimierten und problemlosen Plattform zusammen.Das Team möchte die Akzeptanz von Kryptowährungen bei Unternehmen durch eine konforme, sichere und effiziente All-in-One-Finanzplattform fördern. Die Übernahme von Consola Finance ist ein bedeutender Schritt in diese Richtung. Es ist Teil unserer umfassenden Vision, die Finanzgeschäfte von Unternehmen weltweit zu revolutionieren.Informationen zu Request FinanceRequest Finance ist die ultimative Finanzplattform für Krypto- und Fiat-Geschäfte, die Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, Buchhaltung, Gehaltsabrechnung, Spesen und flexible Zahlungen für Unternehmen ermöglicht.Die Unternehmen brauchen alle einen effizienteren Zahlungsverkehr. Deshalb setzen sie auf Kryptowährungen/Stablecoins. Request Finance beschleunigt diese Einführung, indem es sie rechtskonform und effizient macht. Nehmen Sie hier Kontakt mit uns auf (https://www.request.finance/demo)Request Finance wird unter anderem von Balderton, Xange und Animoca Brands unterstützt. Zu den Kunden gehören The Sandbox, OpenZeppelin und Celo.Informationen zu Consola FinanceConsola Finance ist die führende Technologie in der Krypto-Buchhaltung mit einer einzigartigen Verpflichtung zu 100% Datengenauigkeit. Nehmen Sie hier Kontakt mit dem Team auf (https://calendly.com/jacobkobler/30min)Weitere Pressematerialien finden Sie auf den Presseseiten Request Finance (https://www.request.finance/press) und Consola Finance (https://www.consola.finance/press).[Christophe Lassuyt, Geschäftsführer][Anfrage Finanzen][https://t.me/christophelass ][https://www.linkedin.com/in/christophel1310/][https://request.finance]Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2355868/RF_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2355869/Request_Finance_Team.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2355870/Request_x_Consola.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/request-finance-ubernimmt-consola-finance-um-die-ultimative-finanzplattform-fur-unternehmen-sowohl-fur-kryptowahrungen-als-auch-fur-fiat-zu-werden-302083109.htmlPressekontakt:Ludovic Gilbert,+65-83994720,ludovic.gilbert@request.financeOriginal-Content von: Request Finance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100093529/100916912