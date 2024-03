The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.03.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.03.2024



ISIN Name

BE0974381130 CLUB BRUGGE N.V. EO -,01

NO0010317340 NORDIC MINING ASA NK -,60

US29604W2070 PHAXIAM THERA. SP.ADR-,10

US41358P2056 HARPOON THERAPEUTICS

US45790J8678 INPIXON DL -,01

XS2199445193 RENK GMBH REGS 20/25

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken