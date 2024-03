© Foto: Seth Wenig/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Barclays hebt drei europäische Aktien hervor, die laut der Bank in nächster Zeit heiß laufen könnten: Smurfit Kappa, Leroy Seafood und Raiffeisen Bank. Diese drei Unternehmen, die auch in den USA gehandelt werden, bieten laut Barclays-Strategen aufgrund ihrer risikobereinigten Renditen ein attraktives Potenzial: Smurfit Kappa Group (SKG), ein Papierverpackungshersteller, steht nach einem elf Milliarden US-Dollar schweren Deal mit dem US-Konkurrenten WestRock im Fokus, der es zum weltweit größten Unternehmen seiner Art macht. Barclays setzt das Kursziel auf 38,30 Britische Pfund, was ein Aufwärtspotenzial von 16 Prozent zum letztnotierten Schlusskurs bedeutet. "Wir glauben, dass SKG einen …