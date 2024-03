JPMorgan-CEO Jamie Dimon hat sich am Dienstag in einem Interview mit Bloomberg skeptisch gegenüber der wirtschaftlichen Lage in den USA geäußert. Er würde die Möglichkeit einer Rezession in den USA noch nicht "vom Tisch nehmen". Dennoch sollte die US-Notenbank seiner Meinung nach vorerst abwarten, bevor sie die Zinsen senkt."Die Welt geht mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 bis 80 Prozent von einer sanften Landung aus", sagte Dimon in dem Interview. "Ich denke, die Chance auf eine sanfte Landung ...

