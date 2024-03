Keine Kompromisse bei Preis und Leistung - Egal ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne. Bestätigt von Finanztest als günstigstes Komplettpaket. (Stiftung Warentest Finanztest 12/2023) Jetzt kostenloses Depot eröffnen: https://smartbrokerplus.onelink.me/4IaG/97t0k3ke Trotz aller Hürden für die deutsche Wirtschaft blickt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, im wO-Interview zuversichtlich in die Zukunft. Ein Schlüsselindikator für diese Hoffnung ist der globale Einkaufsmanagerindex, der kürzlich die kritische Marke von 50 überschritten hat - ein Zeichen dafür, dass die Stimmung in der Industrie sich langsam verbessert. Auch im Euroraum ist eine positive Tendenz erkennbar, auch wenn von einem starken Aufschwung noch nicht die Rede sein kann. Für weitere Entspannung dürften die angedeuteten Zinssenkungen durch die großen Zentralbanken sorgen. Laut Krämer könnte dies zu einer Verringerung des wirtschaftlichen Drucks führen, der durch vorherige Zinserhöhungen entstanden ist. Zudem hat sich der gewichtete Energiepreis weltweit reduziert, was die Last für energieintensive Industrien etwas mindert. Welche Chancen und Risiken der Ökonom jetzt sieht: Das und mehr im Interview!