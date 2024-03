NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Eni auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Aktie des Energiekonzerns steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Vor dem Kapitalmarkttag habe er seine Prognosen für das Fördergeschäft der Italiener überarbeitet, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit trage er längerfristigen, ab 2027 anstehenden Projekten Rechnung./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2024 / 18:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2024 / 18:56 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0003132476

