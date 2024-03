Altium (ASX: ALU), ein weltweit führender Anbieter von Elektronikdesign-Systemen, wird auf der Embedded World 2024 seine neuesten Innovationen in seinem gesamten Ökosystem vorstellen. Dazu gehören Altium Designer, Altium 365, Octopart und Altium Electronics Lifecycle Management, das unternehmensweite, digital integrierte System des Unternehmens für Elektronikhardware. Die Embedded World 2024 findet vom 9. bis 11. April in Nürnberg, Deutschland, statt. Altium wird an Stand 4-305 vertreten sein.

"Altium ist in einer einzigartigen Position, um die Zukunft der Elektronikentwicklung und -produktion neu zu gestalten. Wir freuen uns sehr darauf, auf der Embedded World 2024 unsere Vision einer veränderten Industrie die schnell zur Realität wird mit den weltweit führenden Unternehmen der Embedded-Technologie zu teilen." Naomi Hamels, VP Enterprise Marketing, Altium

Auf der Embedded World, Stand 4-305, wird Altium den Wert demonstrieren, den das Unternehmen für Kunden aus der gesamten Elektronikindustrie bietet, darunter Unternehmen, Hersteller, Zulieferer, Einkäufer und einzelne Designer, die langjährige Benutzerbasis von Altium.

Electronics Lifecycle Management. Altium stellt Unternehmen ein System zur Verfügung, mit dem sie alle Mitarbeiter, Tools und Prozesse über den gesamten Lebenszyklus des Designs und der Entwicklung von Elektronikhardware verbinden, verwalten und koordinieren können.

Octopart Components Search Engine. Octopart, die datengesteuerte Suchmaschine für Bauteile von Altium, ermöglicht Lieferanten die Auflistung von Bauteilen und bietet Anwendern und Einkäufern Zugang und Informationen über den weltweiten Bestand an elektronischen Bauteilen, einschließlich Quellen, Preise sowie aktuelle und zukünftige Verfügbarkeit.

Altium Designer Software. Die neueste Version der branchenführenden Elektronikdesignsoftware in Kombination mit der Altium 365-Plattform bietet sowohl Teams als auch einzelnen Designern die produktivste und effizienteste Designerfahrung, um Projekte jeglicher Komplexität zu bewältigen.

Altium 365 Platform. Altium 365, die agile Elektronikentwicklungsplattform von Altium, ermöglicht es Altium, über sein gesamtes Produktportfolio und Ökosystem hinweg Mehrwert zu liefern.

Am Stand 4-305 bietet Altium täglich Präsentationen von Branchenexperten, Vorführungen, Diskussionen mit Führungskräften und Werbegeschenke. Altium möchte alle Teilnehmer der Embedded World ermutigen, den Stand zu besuchen.

Die Embedded World ist das am meisten erwartete Treffen von Embedded-Experten und -Akteuren in diesem Jahr, zu dem Tausende von führenden Vertretern aus 75 Ländern anreisen, um sich zu treffen und Ideen auszutauschen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.embedded-world.de/en

Über Altium

Altium, Limited (ASX: ALU) ist ein globales Softwareunternehmen mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, das das Innovationstempo in der Elektronik beschleunigt. Seit über 30 Jahren bietet Altium Software an, die die Produktivität von PCB-Designern und Elektroingenieuren maximiert. Von einzelnen Erfindern bis hin zu multinationalen Unternehmen entscheiden sich immer mehr PCB-Designer und -Ingenieure für Altium-Software, um elektronikbasierte Produkte zu entwerfen und zu realisieren.

