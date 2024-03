V-ZUG Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

V-ZUG steigert die Profitabilität trotz schwieriger Marktlage



13.03.2024 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Zug, 13. März 2024 MEDIENMITTEILUNG



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



Jahresergebnis 2023:

Sinkende Verkaufsvolumen, gesteigerter Bruttogewinn und gezieltes Kostenmanagement Im Jahr 2023 erzielte die V-ZUG Gruppe einen Nettoerlös in Höhe von CHF 585.4 Mio., 8.0% unter dem Vorjahr (CHF 636.3 Mio.). Während der pandemiebedingten Sonderkonjunktur 2021-22 waren die Verkaufsvolumen ausserordentlich hoch gewesen. Neben diesem Basiseffekt beeinflussten im Berichtsjahr vor allem die Inflation bzw. steigende Zinsen und ein entsprechender Nachfragerückgang die Absatzvolumen negativ. Diese Entwicklung wurde zusätzlich durch den Abbau von Lagerbeständen bei Partnern der V-ZUG verstärkt. Um dem marktbedingten Volumenrückgang zu begegnen, wurden zusätzliche verkaufsfördernde Massnahmen und Kostensparmassnahmen umgesetzt, die einen positiven Einfluss auf das Betriebsergebnis und den operativen Cashflow hatten. Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug CHF 16.8 Mio. (Vorjahr: CHF 10.3 Mio., +63.1%). Der Free Cashflow verbesserte sich auf CHF 18.2 Mio. (Vorjahr: CHF - 52.2 Mio.). Für das Jahr 2024 rechnet V-ZUG mit einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld und hält aufgrund der Investitionen in die Marktpositionierung und -bearbeitung, die Produktion sowie in die laufenden Innovations- und Effizienzsteigerungsprojekten an ihren Mittelfristzielen fest. Tiefere Nachfrage und höhere Bruttomarge Im vergangenen Geschäftsjahr erreichte der Nettoerlös CHF 585.4 Mio. (Vorjahr: CHF 636.3 Mio.). Die mit - 16 % substanziell tieferen Verkaufsvolumen konnten durch Verkaufspreissteigerungen teilweise kompensiert werden. Die Steigerung der Bruttomarge wurde abgesehen von der disziplinierten Verkaufspreisgestaltung dadurch erreicht, dass weitgehend auf teure Käufe auf Spot-Buy-Märkten verzichtet werden konnte und die Entwicklung der Einkaufspreise sich insgesamt stabilisierte. Gesteigerte Profitabilität im zweiten Halbjahr Das Betriebsergebnis (EBIT) lag im Jahr 2023 bei CHF 16.8 deutlich über dem Vorjahr (CHF 10.3 Mio., + 63.1 %). Die EBIT-Marge lag entsprechend bei 2.9 % (Vorjahr: 1.6%). Das Konzernergebnis stieg insgesamt um 47.2 % auf CHF 11.7 Mio. (Vorjahr: CHF 7.9 Mio.). Die Lage auf dem Markt für Haushaltsgeräte blieb herausfordernd. Die verhaltene Entwicklung von Neubauten und die Zurückhaltung bei Renovationen, wirkten sich auf die Absatzvolumen der V-ZUG aus. Insbesondere im zweiten Halbjahr kamen diese stärker unter Druck. Der Umsatz lag im zweiten Halbjahr bei CHF 287.3 Mio. und damit CHF 10.9 Mio. bzw. 3.6% unter der ersten Jahreshälfte. Das Betriebsergebnis (EBIT) hingegen wurde im zweiten Halbjahr gesteigert und lag mit CHF 11.7 Mio. deutlich über der ersten Jahreshälfte (CHF 5.1 Mio., + 128.8 %). Gründe hierfür waren, dass Käufe auf Spot-Buy-Märkten in der zweiten Jahreshälfte nicht mehr nötig waren sowie die konsequente Verkaufspreisgestaltung, die zu einer höheren Bruttomarge führten. Weiter unterstützte die Anpassung der Mitarbeiterzahl im direkt produktiven Bereich, Prozessoptimierungen sowie weitere Kostensparmassnahmen das Betriebsergebnis. Die EBIT-Marge lag im zweiten Halbjahr 2023 bei 4.1 %. Die Anzahl der Mitarbeitenden belief sich per 31. Dezember 2023 auf 2066 (Vorjahr: 2193), davon 89 Auszubildende. Der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit betrug im Berichtsjahr CHF 80.5 Mio. (Vorjahr: CHF 1.0 Mio.). Die Verbesserung wurde durch den Lagerabbau an den Produktionsstandorten Zug und Sulgen, tiefere Kundenforderungen und konsequentes Cash-Management erreicht. Der Geldfluss nach Investitionstätigkeit (Free Cashflow) lag bei CHF 18.2 Mio. (Vorjahr: CHF - 52.2 Mio.). Die hohen Investitionsausgaben sind insbesondere auf die Investitionen in die Arealtransformation zurückzuführen. Wie beim Betriebsergebnis ist auch beim Free Cashflow das 2. Halbjahr mit CHF + 25.7 Mio. deutlich besser ausgefallen als das 1. Halbjahr 2023 (CHF - 7.5 Mio.). Dies wurde durch die Reduktion des Nettoumlaufvermögens in Höhe von CHF - 35.6 Mio. im 2. Halbjahr ermöglicht. Starke Bilanz ohne Fremdfinanzierung Die Bilanz der V-ZUG Gruppe per 31. Dezember 2023 ist mit einer Eigenkapitalquote von 74.9% (Vorjahr: 74.8%) und flüssigen Mitteln und Wertschriften in Höhe von CHF 81.0 Mio. (Vorjahr: CHF 64.5 Mio.) weiterhin sehr solide. Dank des positiven Free Cashflows konnte bis anhin - trotz des laufenden Investitionsprogramms in die Arealtransformation in Zug - auf eine Fremdfinanzierung verzichtet werden. Fokus auf Marktbearbeitung und operative Verbesserungen Der Nettoerlös des Marktführers V-ZUG im Heimmarkt Schweiz sank um 7.3% auf CHF 481.4 Mio. im Vergleich zum Vorjahr (CHF 519.5 Mio.). In den Internationalen Märkten sank der Nettoerlös um 10.9% auf CHF 104.1 Mio. (Vorjahr: CHF 116.8 Mio.); währungsbereinigt war die Entwicklung im internationalen Eigenmarkengeschäft stabil. Operative und organisatorische Verbesserungen gingen mit einer weiter intensivierten Marktbearbeitung Hand in Hand. Es wurden Strukturen und Prozesse im Markt Schweiz sowie in den Bereichen Marketing, Engineering und Operations optimiert, um schneller auf Marktveränderungen reagieren zu können. Temporäre Arbeitskräfte wurden abgebaut und Vakanzen nur selektiv nachrekrutiert. Zusätzlich wurde eine Initiative namens «Simplify V-ZUG» lanciert. Dabei werden Prozesse und Routinen vereinfacht und die Produkt-, Liefer- und Servicequalität weiter gesteigert. Im gesamten Unternehmen wurden Projekte überprüft und priorisiert sowie mögliche Kostensenkungen umgesetzt. Die Lieferschwierigkeiten, ausgelöst durch die unterbrochenen Lieferketten im Vorjahr, gehören der Vergangenheit an. Seit Anfang Februar 2023 ist unsere Lieferqualität wieder auf dem gewohnt hohen Niveau. Arealtransformation - Ein Bekenntnis zum Standort Schweiz Mit der Inbetriebnahme des modernsten europäischen Kühlschrankwerks in Sulgen im Jahr 2022 und der Errichtung einer neuen vertikalen Fabrik in Zug unterstreicht V-ZUG ihr Engagement für den Standort Schweiz. Das neue Produktionsgebäude «Zephyr Ost» wurde im Jahr 2023 errichtet. Der Grundausbau ist anfangs 1. Quartal 2024 fertiggestellt und der V-ZUG für den Betriebsausbau übergeben worden. Dies stärkt die Schweizer Identität und leistet einen wesentlichen Beitrag zur lokalen Wirtschaft. Zudem investiert V-ZUG in ein umfassendes Ausbildungsprogramm, um Fachkräfte von heute und morgen mit essenziellem industriellem Fachwissen auszustatten. Nachhaltigkeit als Grundpfeiler: Unser fortwährendes Engagement V-ZUG berichtet seit 2012 freiwillig in Form eines Nachhaltigkeitsberichts über diese Aspekte. Seit 2020 wird nach den Vorgaben der Global Reporting Initiative (GRI) berichtet. Die nichtfinanziellen Belange in den Dimensionen Soziales und Umwelt, die in der Schweiz seit 2023 eine gesetzliche Vorgabe (Art. 964a ff. OR) für börsenkotierte Unternehmen ab einer gewissen Grösse sind, werden im Jahresbericht integriert. Seit jeher hat sich die V-ZUG der Qualität, Präzision und Langlebigkeit verpflichtet. Nachhaltigkeit ist Bestandteil der Unternehmensstrategie und wird über eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe «Sustainability Workforce» gesteuert. Im Berichtsjahr wurden einige Projekte vorangetrieben, unter anderem: Die V-ZUG Kreislauffabrik funktioniert als Prototyp.

Mit über 30 Produktökobilanzen wird aufgezeigt, mit welchen Massnahmen der Umweltfussabdruck der V-ZUG Geräte gezielt gesenkt wird.

Das Geschäftsmodell «Product as a Service», bei dem Waschmaschinen und Trockner vermietet statt verkauft werden, zahlt ebenfalls auf Langlebigkeit und Kreislaufwirtschaft ein.

Der im Dezember 2022 lancierte CO 2 -Webshop wurde im Berichtsjahr international ausgerollt und stark genutzt. V-ZUG produziert in der Schweiz seit 2020 CO 2 -neutral. Marcel Feurer wird neuer Chief Swiss Market Officer Die V-ZUG Gruppe hat Herrn Marcel Feurer zum Chief Swiss Market Officer (CSMO) / Direktor Markt Schweiz und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Er wird seine neue Aufgabe spätestens am 1. Juni 2024 aufnehmen. Er bringt mehrjährige Erfahrung aus Vertrieb, Service sowie Business Development im B2B- und B2C-Geschäft im In- und Ausland mit. Marcel Feurer ist derzeit Nationaler Verkaufsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung der Hilti Schweiz AG. Zuvor war er bei Hilti in verschiedenen Funktionen, unter anderem als Leiter Business Development und Mitglied der Geschäftsleitung in Belgien, tätig. Ausblick 2024 V-ZUG erwartet, dass sich das Konsumentenverhalten und insbesondere die Situation in der Immobilienindustrie angesichts der anhaltenden globalen Unsicherheiten, der langwierigen Baubewilligungsverfahren und des bestehenden Zinsniveaus nicht verbessern wird. Die Initiative «Simplify V-ZUG» wird fortgesetzt, d.h. Komplexität reduziert und die Zusammenarbeit und Prozesse vereinfacht und automatisiert. Dies soll sich auch positiv auf Kundenfokus und Produktqualität auswirken. Im Jahr 2024 werden verschiedene neue Produkte, vor allem im mittleren Segment, lanciert. Für das Jahr 2024 rechnet V-ZUG mit einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld. Sie hält aufgrund der Investitionen in Marktpositionierung und -bearbeitung sowie Produktion sowie in die laufenden Innovations- und Effizienzsteigerungsprojekten an ihren Mittelfristzielen fest. Generalversammlung 2024 Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung beantragen, für das Geschäftsjahr 2023 keine Dividende auszuschütten. Dies resultiert aus einer eingehenden Prüfung der Situation, die durch eine nach wie vor schwierige Marktlage und weiterhin hohen Investitionen in die Arealtransformation gekennzeichnet ist. Kennzahlen in Mio. CHF 2023 2022 Veränd. Gruppe Nettoerlös 585.4 636.3 - 8.0 % Währungsbereinigt - 7.2 % EBITDA 48.6 42.7 14.0 % EBITDA in % vom Nettoerlös 8.3% 6.7% 160 bp Betriebsergebnis (EBIT) 16.8 10.3 63.1 % EBIT in % vom Nettoerlös 2.9% 1.6% 130 bp Konzernergebnis 11.7 7.9 47.2 % Konzernergebnis in % vom Nettoerlös 2.0% 1.2% 80 bp Geldfluss aus Geschäfts- & Investitionstätigkeit 18.2 - 52.2 k.A. Flüssige Mittel und Wertschriften 81.0 64.5 25.6 % Bilanzsumme 619.5 606.8 2.1% Eigenkapital 463.9 453.8 2.2 % Eigenkapital in % der Bilanzsumme 74.9% 74.8% 10 bp Anzahl Mitarbeitende (FTE) per 31.12. 2066 2193 - 5.8 % Segmente Haushaltapparate Nettoerlös 585.4 636.3 - 8.0 % Währungsbereinigt - 7.2 % Betriebsergebnis (EBIT) 12.3 5.6 117.7 % EBIT in % Nettoerlös 2.1% 0.9% 120 bp Immobilien Betriebsergebnis (EBIT) 5.9 5.9 0.2 %



Diese Ad hoc-Mitteilung ist verfügbar unter www.vzug.com/ch/de/investor-relations-news und der Jahresbericht 2023 unter www.vzug.com/ch/de/financial-reports.

Weitere Informationen Adrian Ineichen Gabriele Weiher CFO Head of Investor Relations Telefon: + 41 58 767 60 03 Telefon: +41 558 767 86 19

Wichtige Daten 23. April 2024 Ordentliche Generalversammlung 19. Juli 2024 Publikation Halbjahresergebnis

Medienmitteilung (PDF) Über die V-ZUG Gruppe



«Wir bringen Leichtigkeit in Ihr Zuhause und Kreativität in Ihre Küche.»



V-ZUG ist die führende Schweizer Marke für Haushaltapparate und vermarktet ihre Produkte auch in ausgewählten Premiummärkten im Ausland. Seit über 110 Jahren entwickelt und produziert die V-ZUG in der Schweiz Apparate für Küche und Waschraum und bietet in allen ihren Märkten einen umfassenden Service. Die SIBIRGroup AG, mit Fokus auf die schweizweite Erbringung von Allmarkenservice und Handel von Haushaltapparaten, ist ein weiterer Teil der V-ZUG Gruppe. Die V-ZUG Gruppe beschäftigt derzeit rund 2 100 Mitarbeitende. Die V-ZUG Holding AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert und im Swiss Performance Index (SPI) vertreten (Valorennummer 54 248 374, ISIN CH0542483745, Ticker-Symbol VZUG).



Rechtliche Anmerkungen



Die in der vorliegenden Ad hoc-/Medienmitteilung geäusserten Erwartungen beruhen auf Annahmen. Die effektiven Ergebnisse können von diesen Annahmen abweichen. Diese Ad hoc Mitteilung erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist bindend. Die V ZUG Holding AG bearbeitet personenbezogene Daten unter Einhaltung ihrer Datenschutzerklärung, verfügbar unter www.vzug.com/ch/de/privacy-statement .

Ende der Adhoc-Mitteilung