Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR Swiss Re beantragt die Wiederwahl von Jacques de Vaucleroy als Mitglied des Verwaltungsrats und seine Wahl zum neuen Verwaltungsratspräsidenten für eine einjährige Amtszeit

Swiss Re beantragt die Wahl von Geraldine Matchett als neues Mitglied des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtszeit

Swiss Re weist weiterhin eine starke Kapitalposition aus, mit einer SST-Quote der Gruppe von 306% per 1. Januar 2024 Zürich, 13. März 2024 - Swiss Re hat heute den Geschäftsbericht 2023, den Sustainability Report 2023 und die Traktanden für die anstehende Generalversammlung vom 12. April 2024 veröffentlicht. Entsprechend den Kapitalmanagementprioritäten von Swiss Re konzentriert sich die Gruppe weiterhin darauf, eine hervorragende Kapitalisierung sicherzustellen und gleichzeitig an ihrer Kapitalrückgabepolitik festzuhalten sowie Kapital für profitable Wachstumsmöglichkeiten einzusetzen. Die Kapitalausstattung von Swiss Re ist weiterhin stark. Die SST-Quote der Gruppe lag per 1. Januar 2024 bei 306%. Aufgrund der starken Kapitalausstattung und der positiven Geschäftsaussichten hat der Verwaltungsrat entschieden, eine Dividende von 6.80 USD je Aktie zu beantragen. Jacques de Vaucleroy, Vizepräsident des Verwaltungsrats von Swiss Re: «Swiss Re kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken, denn das Unternehmen hat alle seine Finanzziele für 2023 erreicht. Dieses starke Ergebnis, das wir in einem schwierigen Umfeld erzielt haben, beweist, dass unser Geschäftsmodell funktioniert. Es ermöglicht uns, weiterhin das differenzierte Risikowissen und die hochgradige Risikokapazität zu bieten, die unsere Kunden in die Lage versetzen, mit aktuellen und künftigen Bedrohungen umzugehen.» Ergebnisse des Economic Value Management (EVM) von Swiss Re EVM ist das unternehmenseigene integrierte ökonomische Bewertungs- und Steuerungsmodell von Swiss Re. Es dient der konsistenten Messung der ökonomischen Performance über alle Geschäftsbereiche hinweg. Per 31. Dezember 2023 stieg das ökonomische Eigenkapital (ENW) auf 32,8 Mrd. USD, von 31,1 Mrd. USD per 31. Dezember 2022. Das ENW je Aktie belief sich per 31. Dezember 2023 auf 112.89 USD. Das ENW-Wachstum je Aktie lag 2023 bei 10,8%. Swiss Re verzeichnete 2023 einen Gesamtbeitrag zum ENW in Höhe von 3,2 Mrd. USD, verglichen mit -1,6 Mrd. USD im Jahr 2022. Das Ergebnis im Jahr 2023 spiegelt die starke Performance im Neugeschäft von Property & Casualty Reinsurance (P&C Re), Life & Health Reinsurance (L&H Re) und Corporate Solutions sowie gute Anlageergebnisse wider. Teilweise ausgeglichen wurde dies durch ungünstige Entwicklungen in Geschäften aus Vorjahren, insbesondere bei L&H Re aufgrund aktualisierter Annahmen sowie eines ungünstigen Mortalitätsverlaufs in den USA. Mit der Einführung von IFRS als neuer Rechnungslegungsbasis per 2024 wird Swiss Re die EVM-Berichterstattung einstellen. Publikation des Geschäftsberichts 2023 und des Sustainability Reports 2023 Swiss Re hat heute ihren Geschäftsbericht 2023, bestehend aus dem Unternehmensprofil und dem Financial Report, sowie den Sustainability Report 2023 veröffentlicht. Das Unternehmensprofil zeigt auf, wie die Geschäftsbereiche von Swiss Re ihre finanziellen Ziele im Jahr 2023 erreicht und gleichzeitig Mehrwert für die Stakeholder von Swiss Re geschaffen haben, indem das Unternehmen geopolitische Instabilität, wirtschaftliche Turbulenzen und erhöhte Naturkatastrophenrisiken bewältigt hat. Der Financial Report enthält die geprüfte Konzern- und Jahresabschlussrechnung der Swiss Re AG für 2023. Der Sustainability Report beschreibt die Nachhaltigkeitsstrategie von Swiss Re und ihre Umsetzung in der Gruppe im Jahr 2023. Insbesondere beschreibt er die Fortschritte der Gruppe in Bezug auf den Übergang zu netto null, wie zum Beispiel die neuen Dekarbonisierungsziele für das Underwriting. Der Sustainability Report wird im Jahr 2024 erstmals der Generalversammlung zur Konsultativabstimmung vorgelegt. Sowohl der Geschäftsbericht 2023 als auch der Sustainability Report 2023 sind auf der Website von Swiss Re verfügbar. Zusätzlich ist der Geschäftsbericht 2023 der Schweizerischen Rückversicherungs-Gesellschaft AG hier online verfügbar. Generalversammlung 2024 von Swiss Re Swiss Re wird an der Generalversammlung die Wahl eines neuen Präsidenten des Verwaltungsrats beantragen. Der Verwaltungsrat von Swiss Re beantragt die Wiederwahl von Jacques de Vaucleroy als Mitglied des Verwaltungsrats und seine Wahl zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtszeit. Seit dem Rücktritt von Sergio P. Ermotti am 30. April 2023 leitet Jacques de Vaucleroy den Verwaltungsrat in seiner Funktion als Vizepräsident. Jacques de Vaucleroy gehört dem Verwaltungsrat von Swiss Re seit 2017 an und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Versicherungswirtschaft. Der Verwaltungsrat von Swiss Re nominiert Geraldine Matchett zur Wahl als neues nicht-exekutives und unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtszeit. Geraldine Matchett war von 2020 bis 2023 Co-Chief Executive Officer und Chief Financial Officer der DSM-Firmenich Ltd (vormals Royal DSM N.V.), wo sie von 2014 bis 2020 als CFO tätig war. Davor war sie Global Chief Financial Officer und Mitglied des Operations Council der SGS-Gruppe in der Schweiz. Geraldine Matchett, Jahrgang 1972, ist schweizerische, britische und französische Staatsbürgerin. Sie hat einen Master-Abschluss in Sustainable Development von der Universität Cambridge, Grossbritannien, und einen Bachelor-Abschluss in Physical and Human Geography von der Universität Reading, Grossbritannien. Jacques de Vaucleroy, Vizepräsident des Verwaltungsrats von Swiss Re: «Wir freuen uns, Geraldine Matchett zur Wahl in den Verwaltungsrat von Swiss Re vorschlagen zu können. Mit ihrer umfangreichen Erfahrung in leitenden Funktionen bei internationalen Unternehmen wird sie die vorhandene Expertise des Verwaltungsrats gut ergänzen.» Die vom Verwaltungsrat veröffentlichten Traktanden für die Generalversammlung 2024 umfassen unter anderem folgende Punkte: Antrag auf Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von 6.80 USD je Aktie für das Geschäftsjahr 2023

Antrag auf Wiederwahl der bestehenden Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr

Antrag auf Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungs-ausschusses

Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sowie Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023

Konsultativabstimmung über den Sustainability Report 2023 Die diesjährige Generalversammlung findet am 12. April 2024 um 14.00 Uhr (MESZ) im Hallenstadion Zürich statt. Die Einladung zur Generalversammlung 2024 von Swiss Re ist hier online verfügbar. Die Abstimmungsergebnisse werden kurz nach der Generalversammlung auf der Website von Swiss Re veröffentlicht. Medienschaffende, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, können sich hier anmelden. Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com .

Bitte klicken Sie hier, um auf die Pressemitteilungen von Swiss Re zuzugreifen. Swiss Re

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken - von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 80 Geschäftsstellen weltweit tätig. Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen

Gewisse hier enthaltene Aussagen und Abbildungen sind zukunftsgerichtet. Diese Aussagen (u. a. zu Vorhaben, Zielen und Trends) und Illustrationen nennen aktuelle Erwartungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen auf der Basis bestimmter Annahmen und beinhalten auch Aussagen, die sich nicht direkt auf Tatsachen in der Gegenwart oder in der Vergangenheit beziehen. Weitere Informationen finden Sie hier: Legal Notice section of Swiss Re's website .

