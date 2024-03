EQS-News: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Adjusted EBITDA von 23,2 Mio. Euro ergibt adjusted EBITDA-Marge von 8,5 %

Viertes Quartal war geprägt von anziehender Dynamik und positiven Effekten aus Turnaroundmaßnahmen

Für 2024 wird ein Anstieg des Ergebnisses bei gering wachsendem Umsatz erwartet München, 13. März 2024 - Die Blue Cap AG ("Blue Cap") blickt nach vorläufigen und noch nicht testierten Berechnungen auf ein Geschäftsjahr 2023 mit soliden Ergebnissen zurück. In einem herausfordernden konjunkturellen Umfeld belief sich der konsolidierte Umsatz(1) auf 273,3 Mio. Euro (-6 % ggü. Vj.: 291,3 Mio. Euro). Er lag damit im Rahmen der erwarteten Umsatzspanne von 265-285 Mio. Euro. Das operative Betriebsergebnis (Adjusted EBITDA(2)) erreichte einen Wert von 23,2 Mio. Euro (-16 % ggü. Vj.: 27,5 Mio. Euro). Mit 8,5 % (Vj.: 9,3 %) erreichte die Adjusted EBITDA-Marge das obere Ende der im Januar 2024 angepassten Prognosespanne (8,3-8,5 %). Konzern Das Geschäftsjahr 2023 war insgesamt von erheblichen konjunkturellen Unsicherheiten geprägt, die zu großer Zurückhaltung der Industriekunden und damit sinkenden Umsätzen führten. Die ursprünglich erwartete Erholung im zweiten Halbjahr 2023 blieb aus. Im vierten Quartal 2023 war jedoch in der Gruppe dank verbesserter Umsätze und positiven Effekten aus umgesetzten Turnaroundmaßnahmen eine anziehende Dynamik zu spüren. Die Unternehmen aus dem Segment Plastics konnten erfolgreich Kompensationszahlungen aufgrund von Minderabnahme mit einigen Kunden verhandeln. So erreichte die Gruppe im vierten Quartal einen Umsatz von 64,3 Mio. Euro (Vj: 68,4 Mio. Euro) und ein Adjusted EBITDA von 7,3 Mio. Euro (Vj: 3,9 Mio. Euro), das sich in einer Marge von 11,6 % (Vj.: 5,8 %) niederschlug. In der Gesamtbetrachtung wirkte das Wachstum der HY-LINE, welches vor allem im ersten Halbjahr aufgrund des starken Auftragsbestands sehr hoch war, positiv. Gegenläufig wirkten bei einigen Beteiligungen reduzierte Abrufe, verschobene Projekte und die allgemeine Zurückhaltung auf der Kundenseite in einem wirtschaftlich schwachen Umfeld. Der im Vorjahresvergleich starke Rückgang des Adjusted EBITs auf 6,8 Mio. Euro (Vj.: 15,1 Mio. Euro) ist im Wesentlichen auf den negativen Ergebnisbeitrag der Minderheitsbeteiligung Inheco (At-Equity-Konsolidierung) zurückzuführen. Die Blue Cap verfügt über eine unverändert solide Bilanz- und Finanzierungsstruktur. So konnte die Eigenkapitalquote mit 37 % gegenüber dem Jahresende 2022 stabil gehalten werden. Der Nettoverschuldungsgrad (inkl. Leasingverbindlichkeiten) lag mit 2,5 Jahren (31.12.2022: 2,6) weiterhin klar innerhalb des Zielkorridors von unter 3,5 Jahren. Zudem gelang es, die Nettofinanzverschuldung im Jahresvergleich und gegenüber dem Jahresende 2022 spürbar auf 58,9 Mio. Euro zu reduzieren (31.12.2022: 70,1 Mio. Euro). Beteiligungsportfolio Zum 31. Dezember 2023 befinden sich im fortgeführten Portfolio der Blue Cap sieben Mehrheitsbeteiligungen, die den Segmenten Plastics, Adhesives & Coatings, Business Services und Others zugeordnet werden, sowie eine Minderheitsbeteiligung. Im Segment Plastics konnte con-pearl trotz spürbaren Nachfragerückgangs und der antizipierten Verschiebung eines Großauftrags aus dem Logistikbereich ein gutes Ergebnis ausweisen. Dieses ist vor allem auf die positive Dynamik im US-Markt zurückzuführen. H+E profitierte zum Jahresende von erfolgreich verhandelten Kompensationszahlungen aufgrund von Minderabnahmen. Diese kompensierten das im Vorjahresvergleich niedrigere Abrufvolumen, welches aus der Konjunktur- und Absatzschwäche resultierte. Somit konnte H+E 2023 leicht besser als im Vorjahr abschließen. Das Plastics Segment trug mit einem Adjusted EBITDA von 11,6 Mio. Euro und einer Marge von 12,3% am stärksten zum Ergebnis der Gruppe bei. Das Segment Adhesives & Coatings profitierte im vierten Quartal von den positiven Effekten aus dem durchgeführten Turnaround-Programm bei Neschen, sodass die EBITDA-Marge im Jahresvergleich spürbar auf 6,4 % verbessert wurde. Zudem zog bei Neschen im zweiten Halbjahr das Auftragsvolumen in den beiden Geschäftsbereichen Industrial Applications und Documents wieder an. Planatol hingegen war im gesamten Jahresverlauf von einem signifikanten Nachfragerückgang betroffen, der sich in nahezu allen Geschäftsbereichen bemerkbar machte. Das Segment Business Services entwickelte sich umsatzseitig leicht besser als im Vorjahr. HY-LINE konnte dank eines starken ersten Halbjahrs den reduzierten Auftragseingang in der zweiten Jahreshälfte in der Gesamtbetrachtung überkompensieren. Transline hat sich 2023 leicht besser als im Vorjahr entwickelt. Das ist im Wesentlichen auf den Ausbau von Bestandskunden und der Gewinnung einiger Neukunden zurückzuführen. Erfolgreich realisierte Kosteneffizienzmaßnahmen wirkten sich zusätzlich positiv aus. Im Segment Others lag die kleinste Beteiligung der Blue Cap, nokra, aufgrund gestiegener Kosten bei konstantem Umsatz im Ergebnis unter Vorjahr. Bei der Minderheitsbeteiligung Inheco wurde in Folge eines deutlichen Nachfrageeinbruchs ein umfangreiches Turnaround-Programm initiiert, welches sich auf eine starke Reduktion von Kosten und eine Verbesserung des Working Capital fokussiert. Damit konnte das Ergebnis im Laufe des Jahres stabilisiert werden, ab 2024 werden spürbare Verbesserungen erwartet. Segmentkennzahlen (fortgeführt) im Überblick Mio. EUR FY 2023 vorl. FY 2022 Veränderung in % bzw. BP(*) Plastics Umsatz 95,5 107,5 -11,1% Adjusted EBITDA 11,6 16,9 -31,5% Adjusted EBITDA-Marge in % 12,3% 15,3% -300 BP Adhesives & Coatings Umsatz 83,8 96,0 -12,7% Adjusted EBITDA 5,3 4,8 +10,8% Adjusted EBITDA-Marge in % 6,4% 5,0% +140 BP Business Services Umsatz 90,4 84,1 +7,5% Adjusted EBITDA 6,6 6,5 +1,2% Adjusted EBITDA-Marge in % 7,2% 7,5% -30 BP Others (**) Umsatz 8,0 8,7 -8,0% Adjusted EBITDA 0,4 0,2 +92,3% Adjusted EBITDA-Marge in % 4,5% 2,1% +240 BP

(*)BP=Basispunkte; (**)Das Segment Others enthält nokra, die Holding- und Immobilienverwaltungsgesellschaften des Konzerns sowie die im Geschäftsjahr 2022 bereits veräußerte Beteiligung Gämmerler. Ausblick Dr. Henning von Kottwitz, CEO der Blue Cap AG, blickt zuversichtlich auf die kommenden Monate: "Wir haben 2023 unsere Hausaufgaben gemacht und wesentliche Ertragssteigerungsprojekte umgesetzt. Das zeigte sich bereits in den Ergebnissen in Q4. Als Folge sind jetzt einige der Gesellschaften in unserem Portfolio kommerziell "exit-ready". Insofern blicken wir unserem Ziel, ein bis zwei Unternehmen in diesem Jahr zu verkaufen, sehr optimistisch entgegen. Außerdem sind wir bereits aktiv auf der Suche nach Unternehmen, die unseren fokussierten Akquisitionskriterien entsprechen." Henning Eschweiler, COO der Blue Cap, ergänzt: "Wir haben im Bestandsportfolio bewiesen, dass wir Turnaround und Transformation können. Im Dealsourcing konzentrieren wir uns entsprechend auf Unternehmen in Sondersituationen, bei denen wir mit unserem aktiven Portfoliomanagement deutliche Ertragssteigerungen erzielen können. Nachdem 2023 im Fokus von Kostenoptimierung und effizientem Working Capital Management stand, schauen wir im laufenden Jahr verstärkt auf Potentiale oberhalb des Rohertrags." Die im vergangenen Jahr durchgeführten Turnaroundmaßnahmen legen einen soliden Grundstein für die weitere Entwicklung im Portfolio. Der Beginn des Jahres 2024 bestätigt die leicht verbesserte Geschäftsentwicklung, die sich seit Q4 2023 gezeigt hat. Insofern rechnet der Vorstand für das Gesamtjahr mit einer ansteigenden EBITDA-Marge (adjusted) bei einem nur gering wachsenden Umsatzniveau. Wie bereits bekannt gegeben, erwartet der Vorstand, dass der NAV je Aktie per Ende des Jahres 2023 unterhalb des Niveaus zum Halbjahr 2023 liegen wird. Grund sind spürbar reduzierte Bewertungsmultiples und die in Summe zurückgegangen Ergebnisbeiträge der Beteiligungen. Mittelfristig sieht der Vorstand jedoch deutliches Wertsteigerungspotenzial in der Gruppe und hält entsprechend unverändert einen Net Asset Value je Aktie von 60 Euro für den Konzern bis Ende 2026 für realisierbar (NAV per 30.06.2023: 30,40 Euro je Aktie). Kern der Zielsetzung ist eine deutliche Erhöhung der M&A-Transaktionen mit dem verstärkten Fokus auf Sondersituationen und Turnaround sowie eine weiterhin erfolgreiche Wertsteigerung über die Transformation der Portfoliogesellschaften. Das NAV-Ziel der Gesellschaft steht unter der Prämisse einer positiven konjunkturellen Entwicklung. Wichtiger Hinweis Anlässlich der veröffentlichten Zahlen findet heute um 13:00 Uhr eine virtuelle Telefonkonferenz mit dem Vorstand der Blue Cap AG statt. Sie können sich unter diesem Link anmelden. Die Präsentation ist im Nachgang zur Telefonkonferenz auf unserer Webseite unter https://www.blue-cap.de/investor-relations/praesentationen/ zu finden. Die in dieser Pressemitteilung bekanntgegebenen Kennzahlen sind vorläufig und vor Testat. Der Geschäftsbericht 2023 mit den geprüften Zahlen und weiteren Einzelheiten wird Ende April veröffentlicht. (1) Die Angaben in dieser Mitteilung beziehen sich stets auf die fortgeführten Geschäftsbereiche sofern nicht anders vermerkt. Zu den fortgeführten Geschäftsbereichen gehören alle Portfoliounternehmen bis auf die Knauer-Uniplast Gruppe, die im Juni 2023 verkauft wurde. (2) Adjustments: Bereinigt um außergewöhnliche, periodenfremde sowie sonstige Effekte aus Reorganisationsmaßnahmen und Einmaleffekte sowie um aus den Kaufpreisallokationen entstehenden Effekte Über die Blue Cap AG Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20 und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an acht Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- & Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Life Sciences und Business Services. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.200 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de Kontakt: Blue Cap AG

