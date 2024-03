Berlin (ots) -- Aira bringt seine innovative Wärmepumpe auf den Markt, die das Heizen in Privathaushalten neu definiert und ermöglicht mit einer monatlichen All-Inclusive- Ratenfinanzierung einen erschwinglichen Zugang für alle - ohne Vorabinvestitionen.- Ausgestattet mit Aira Intelligence - einer Reihe von intelligenten, vernetzten Funktionen, die die Routinen der Personen im Haushalt erlernen, um Heizung und Warmwasser präzise zu planen - bietet die Aira Wärmepumpe vom ersten Tag an Heizkosteneinsparungen von bis zu 40 Prozent und eine Verringerung der CO2-Emissionen um mindestens 75 Prozent.- Die Aira Wärmepumpe verfolgt einen digitalen Ansatz: Sie wird über eine intelligente App und ein Raumthermostat bedient und stellt die wichtigsten Funktionen auf einfachste Weise zur Verfügung.- Inspiriert von schlichter skandinavischer Ästhetik, wurde die Wärmepumpe in einem zeitlosen Design gestaltet, um sicherzustellen, dass sie über ihre gesamte Lebensdauer hinweg modern bleibt. Dies spiegelt sich in weichen Kanten, intuitiven Lichtsignale und einer neutralen Farbpalette wider.Das Clean-Energy-Tech-Unternehmen Aira stellt die Aira Wärmepumpe vor. Diese ist mit intelligenter Technologie ausgestattet, um die Abhängigkeit europäischer Haushalte von Öl und Gas weiter zu verringern und die Elektrifizierung des Heizsektors zu beschleunigen. Mit der Einführung der Aira Wärmepumpe bietet das Unternehmen deutschen Verbraucher:innen nun auch eine maßgeschneiderte Finanzierungsoption an, um die Technologie zu geringen monatlichen Kosten in der Breite zugänglich zu machen.In Deutschland heizen immer noch fast drei Viertel der Haushalte (71,7 Prozent) mit Gas oder Öl [1]. Das Heizen ist für fast 70 Prozent der CO2-Emissionen im Wohnungssektor verantwortlich [2]. Um dies zu ändern, plant Aira, die Elektrifizierung des Heizens in Privathaushalten mit sauberen Energietechnologie-Lösungen zu beschleunigen. Bis 2033 wird das Unternehmen mit über 5.000 eigenen Wärmepumpen-Fachkräften - bei Aira "Clean Energy Technicians" genannt - über eine Million Wärmepumpen in Deutschland installieren.Die Markteinführung der Aira Wärmepumpe, flankiert von einem umfassenden Serviceversprechen, einer 15-jährigen Komfort-Garantie und dem flexiblen Ratenzahlungsmodell, ist ein weiterer Meilenstein in dem Bestreben, die nächste Generation sauberer Energietechnologien für Millionen von Menschen zugänglich zu machen. Sie ist in verschiedenen Leistungsklassen und Produktkombinationen erhältlich, die einen effizienten und maßgeschneiderten Einsatz sowohl in Neubauten als auch in bestehenden Gebäuden ermöglichen und alle relevanten Voraussetzungen für die Beantragung der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) erfüllen. Familien können so bis zu 40 Prozent ihrer Heizkosten einsparen und die CO2-Emissionen ihres Haushalts im Vergleich zu herkömmlichen Öl- oder Gasheizungen um mindestens 75 Prozent reduzieren, wobei die Emissionseinsparungen auf 100 Prozent steigen, wenn die Wärmepumpe mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben wird.Skandinavisches Design trifft auf digitalen KomfortDas Design im schlichten Scandi-Look vermittelt ein zeitloses Gefühl, das auch in Zukunft modern bleibt, mit intuitiven Lichtsignalen, weichen Kanten und einer Farbpalette, die sich ganz natürlich in die Umgebung einfügt - genauso wie der leise, unaufdringliche Sound. Auf Displays wurde bei der Konzeption bewusst verzichtet, da in dem digitalen Ansatz von Aira sämtliche Einstellungen über ein Raumthermostat und eine smarte App jederzeit und von überall aus vorgenommen werden können. Die Aira Wärmepumpe arbeitet mit Aira Intelligence - einer Reihe von intelligenten, vernetzten Funktionen, die kontinuierlich die Anforderungen des Haushalts erlernen - um Heiz- und Warmwassermuster präzise zu planen. So wird nicht nur der Komfort erhöht, sondern auch die Energieeffizienz optimiert. Das System nutzt dazu beispielsweise Informationen wie bevorzugte Duschzeiten und Wettervorhersagen und passt sich flexibel an Temperaturänderungen an, um stets eine optimale Heizleistung zu erzielen. Mit dieser Form der Automatisierung eröffnet Aira vollkommen neue Möglichkeiten für einen effizienten Betrieb und eine konsequente Verringerung der Heizkosten.Eine fortschrittliche Heizungs- und Finanzierungslösung, die für alle zugänglich istMit seiner neuen Wärmepumpe führt Aira zugleich ein eigenes Finanzierungsmodell für den deutschen Markt ein. Kund:innen können ab jetzt ihre Wärmepumpe flexibel und unkompliziert über einen monatlichen Ratenkauf finanzieren. Die reguläre Laufzeit der Finanzierung beträgt 15 Jahre. Die Restschuld kann jedoch auch jederzeit vollständig beglichen oder die Monatsrate durch Sondertilgungen verringert werden - ohne Extrakosten. Der Ratenkauf ist im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude vollständig förderfähig. Außerdem gilt - wie bei der weiterhin verfügbaren Sofortkauf-Option - eine 15-jährige Komfort-Garantie, welche eine Produkt- und Leistungsgarantie umfasst, in der alle Teile und Arbeitsleistungen enthalten sind.Aira hat seine Wurzeln in Schweden, wo über 60 Prozent der Einfamilienhäuser mit Wärmepumpen beheizt werden [3] und nur etwa ein Prozent der gesamten CO2-Emissionen des Landes auf Heizungen für Privathaushalte entfallen [4]. Das Unternehmen wird von führenden Climate-Tech-Investoren aus Europa, den USA und Asien in seiner Strategie unterstützt, die dringend benötigte Dekarbonisierung und Elektrifizierung von Heizungen für Privathaushalte in Europa voranzutreiben. Dank dieser Unterstützung kann Aira die Entwicklung eines bahnbrechenden Portfolios für saubere Energietechnologien konsequent beschleunigen, welches ein umfassendes Ökosystem von Produkten - einschließlich Photovoltaikanlagen und Batteriespeichern - zur Ergänzung der Aira Wärmepumpe umfassen wird. Damit wird Aira zum Komplettanbieter für saubere Energielösungen.Martin Lewerth, Aira Group CEO, sagt: "Die Einführung unserer neuen Aira Wärmepumpe ist ein wichtiger Meilenstein auf Airas Weg, im nächsten Jahrzehnt fünf Millionen Haushalte in ganz Europa zu versorgen. Damit helfen wir noch mehr Menschen, beträchtliche Einsparungen zu erzielen und den Kohlendioxidausstoß zu reduzieren - und das alles bei einer gleichzeitigen Aufwertung ihres Hauses durch eine hochmoderne Wärmepumpe. Wärmepumpen gibt es in Skandinavien schon seit Jahrzehnten, und wir freuen uns, das moderne Design und die neueste Technologie der Wärmepumpen auch in Europa bekannt zu machen. Es ist jetzt an der Zeit, umzusteigen, denn ein warmes Zuhause sollte nicht die Welt kosten."Kaj af Kleen, Aira Chief Product and Technology Officer, sagt: "Die Aira Wärmepumpe ist der perfekte Ersatz für jede Gas- oder Ölheizung und markiert eine neue Ära im Bereich der Hausheizung. Während des gesamten Entwicklungsprozesses hat sich unser Designteam auf ein Ziel konzentriert: ein einfaches System zu entwickeln, mit dem alle Menschen und Familien gerne leben würden. Wir haben eine intuitive App entworfen, mit der sich die Heizung bequem steuern lässt und die Funktionen zur Steigerung der Effizienz enthält, sodass Haushalte Geld und CO2- Emissionen einsparen können. Wir haben uns vorgenommen, die nächste Generation von Wärmepumpen zu schaffen - ein ansprechendes und intelligentes System, das in einer Reihe von Größen und für jedes Haus geeignet ist - und das ist uns gelungen."Leonhard von Harrach, CEO von Aira Deutschland, erklärt: "Aira bietet nun alles aus einer Hand: von der kompetenten Beratung durch unsere Clean Energy Experts über modernste Wärmepumpentechnologie mit einer umfassenden Produktgarantie inklusive Wartung bis hin zu einer attraktiven Finanzierungslösung. Damit haben wir ein Angebot geschaffen, das sich flexibel an die unterschiedlichen Bedürfnisse und Lebenssituationen unserer Kunden und Kundinnen anpasst. Es ist leicht zugänglich, erschwinglich und völlig flexibel - ohne Vorauszahlung oder versteckte Kosten. So überwinden wir die Hürden auf dem Weg zur Energiewende und ermöglichen den Umstieg auf ein klimafreundliches Heizsystem für alle."Ein Datenblatt mit detaillierten Produktmerkmalen und begleitendes Bildmaterial finden Sie hier: Aira Wärmepumpe PressematerialHinweise für die Redaktion[1] (https://www.bdew.de/energie/studie-wie-heizt-deutschland/) BDEW-Studie: "Wie heizt Deutschland 2023?"[2] (https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Zahl-der-Woche/2024/PD24_05_p002.html) Destatis: "Zahl der Woche" - CO2-Emissionen beim Heizen binnen 20 Jahren um 12 % gesunken[3] (https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2020/ny-statistik-over-energianvandningen-i-smahus-flerbostadshus-och-lokaler/) Swedish Energy Agency: New statistics on energy use in single-family houses, apartment buildings and premises[4] (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer) EEA: Greenhouse gases - data viewerÜber AiraAira bietet nachhaltige Energietechnologien für Eigenheime an und ist angetreten, Europas führendes Unternehmen unter den Direktvertriebsmarken der Branche zu werden. Aira beschleunigt die Elektrifizierung von Wohngebäudeheizungen mit sauberer Energietechnologie und bietet Verbraucher:innen dank einer voll integrierten Wertschöpfungskette optimale Wirtschaftlichkeit ohne hohe Vorab-Investitionen. Ein erschwingliches monatliches Zahlungsmodell bietet zusätzliche Flexibilität und ermöglicht Haushalten in ganz Europa Zugang zu kompletten Energiesparlösungen, bei denen intelligente Wärmepumpen im Mittelpunkt stehen. Der Rundum-sorglos-Service von Aira inkludiert die Installation einer Wärmepumpe in nur 30 Tagen - von der Auftragsbestätigung bis hin zur Nutzung, einen hausinternen Förderservice und eine persönliche Betreuung. Das Unternehmen wurde 2022 von der Vargas Holding in Stockholm, Schweden, gegründet und wird von Klima- und Innovationsinvestoren wie Altor, der Burda-Familie, Collaborative Fund, Creades, Kinnevik, Lingotto, Nesta Impact Investments, Statkraft Ventures und Temasek unterstützt. airahome.com