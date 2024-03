Der Energieversorger E.on hat am Morgen seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr und einen Ausblick auf das laufende Jahr sowie darüber hinaus vorgelegt. E.on geht davon aus, besser abzuschneiden als bislang von den Analysten erwartet wurde. Zudem will man in den kommenden Jahren kräftig investieren.Bis 2028 wollen europaweit 42 Milliarden Euro investiert werden. Bislang hatte man bis 2027 insgesamt 33 Milliarden Euro aus dem Plan. Der Fokus liegt dabei auf Energienetze und Energieinfrastrukturlösungen. ...

