ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schneider Electric von 207 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin rät den Anlegern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, nach Chancen zum günstigen Positionsausbau Ausschau zu halten. Trotz der jüngsten Kursrally hätten die Papiere der Franzosen dank zweistelligen Gewinnwachstums weiteres Potenzial./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2024 / 22:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121972

