The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.03.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.03.2024ISIN NameDE000A11QJU7 BREMEN LSA 191USN82008AS71 SIEMENS FINANC.17/24 REGSUS345397ZQ92 FORD MOTO.CR 19/24DE000A18W7T8 UNICR.BK AUS. 16/24FLRMTNUS71647NAM11 PETROBRAS GBL FIN. 14/24IE00B6X95T99 IRLAND 2024US09247XAL55 BLACKROCK INC. 14/24XS1044540547 ASERBAIDSCHAN 14/24 REGSDE0003271466 NRW.BANK OE.PF.R.27146XS1045553812 BQUE F.C.MTL 14/24 MTNDE000A14J9Y5 SACHSEN-ANH.LS 16/24XS1578886258 ELISA OYJ 17/24XS2126161681 RELX FIN. 20/24US808513BN40 CHARL.SCHWAB 21/24FI4000490602 SANOMA 21/24DE000A2DAJV5 EMIKON BL 2 52 LSA 17/24US609207AZ81 MONDELE.INTL 22/24DE000A18W7R2 UNICR.BK AUS. 16/24FLRMTNXS2317119969 SWEDBANK 21/24 MTN REGSXS1581375182 A2A 17/24 MTNXS2457458854 WORLD BK 22/24 MTNDE000A30V9G6 KRED.F.WIED.23/33 MTNDE000HLB70K7 LB.HESS.THR.CARRARA03A/22