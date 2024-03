The following instruments on XETRA do have their first trading 13.03.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 13.03.2024Aktien1 PLRESBD00032 Resbud SE2 US78081T1043 Royce Global Value Trust Inc.3 NO0013162693 Nordic Mining ASA4 US98423K1088 XTI Aerospace Inc.Anleihen/ETF1 US444859CA81 Humana Inc.2 US444859CB64 Humana Inc.3 US731011AY80 Polen, Republik4 ES0000090912 Junta de Andalucía5 XS2783622561 Swedbank AB6 XS2778864210 Wolters Kluwer N.V.7 US02665WFE66 American Honda Finance Corp.8 US02665WFD83 American Honda Finance Corp.9 DE000DW6ABY3 DZ BANK AG10 AT0000A3AJS7 Erste Group Bank AG11 US731011AZ55 Polen, Republik12 US731011AX08 Polen, Republik13 DE000A14JZ12 Baden-Württemberg, Land14 FR001400OOK0 Caisse Francaise de Financement Local15 US38147UAE73 Goldman Sachs BDC Inc.16 FR001400OQE8 Ile-de-France Mobilités17 XS2779847842 Korea Housing Finance Corp. [KHFC]18 XS2784667011 Nordea Bank Abp19 XS2786381207 Santander UK PLC20 BE0312799712 Belgien, Königreich21 BE0312797690 Belgien, Königreich22 DE000BU0E154 Deutschland, Bundesrepublik23 US26442UAS33 Duke Energy Progress LLC24 DE000HLB5436 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 DE000HLB5428 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale26 DE000A3513L3 Niedersachsen, Land27 ES0L02503073 Spanien, Königreich28 ES0L02502075 Spanien, Königreich29 US91282CKE02 United States of America30 CH1310346312 Zürich, Stadt31 IE0009HF1MK9 Amundi Prime All Country World UCITS ETF