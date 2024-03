Dem DAX fehlten gestern in der Spitze nur 27 Punkte bis zur 18.000er-Marke. Am Ende des Tages ging er mit einem Plus von 1,23 Prozent aus dem Handel. Beflügelt hatte eine robuste Wall Street, die trotz schwächerer Inflationsdaten ebenfalls zulegte. Bei den Einzelwerten geht es heute um den Bitcoin, ...