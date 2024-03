Die Österreichische Post hat 2023 die Umsatzerlöse um 8,7 Prozent auf 2.740,8 Mio. Euro gesteigert. Laut Post war ein Mengenwachstum von 10 Prozent in Österreich, 29 Prozent in Südost- und Osteuropa sowie 4 Prozent in der Türkei zu verzeichnen. Die Division Paket & Logistik zeigte 2023 ein Umsatzzuwachs von 16,6 Prozent auf 1.416,5 Mio Euro, die Division Brief & Werbepost verzeichnete einen Umsatzrückgang von 2,3 Prozent auf 1.190,4 Mio Euro, bedingt durch eine weitere Abnahme des klassischen Briefgeschäfts, aber auch durch Volumenrückgänge im Werbegeschäft. Ein Umsatzplus von 37,6 Prozent auf 168,6 Mio. Euro generierte die Division Filiale & Bank durch das verbesserte Zinsumfeld für Banken. Generaldirektor Georg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...