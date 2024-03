Egal, in welcher Branche und in welcher Abteilung: Kein Unternehmen kommt ohne Teamarbeit aus. Doch was macht ein gutes Team aus? Wir haben das Geheimnis erfolgreicher Teams für euch ergründet. Team - diese vier Buchstaben können wahlweise für "Toll, ein anderer macht's" oder für "Together everyone achieves more" stehen - zusammen erreicht jeder mehr. Die Wahrheit liegt wie so oft vermutlich irgendwo dazwischen, aber Fakt ist: Ohne Teamarbeit geht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...