Your Family Entertainment AG und Salzburg AG verlängern Vertrag über Zusammenarbeit für Fix&Foxi TV bis Ende 2028

München, 13. März 2024



Die Your Family Entertainment AG (YFE) freut sich, die erfolgreiche Vertragsverlängerung mit dem führenden Telekommunikationsanbieter Salzburg AG für die Ausstrahlung des beliebten Kinder- und Familienkanals Fix&Foxi TV bis zum 31. Dezember 2028 bekannt zu geben. Diese Vereinbarung bekräftigt das anhaltende Engagement beider Unternehmen, qualitativ hochwertige und bildende Unterhaltung für Kinder und Familien in der Region anzubieten. Seit seiner Einführung hat Fix&Foxi TV mit seinem vielfältigen Programmangebot, das von animierten Serien bis hin zu lehrreichen Sendungen reicht, eine treue Zuschauerschaft gewonnen. Die Vertragsverlängerung gewährleistet, dass die Zuschauer weiter langfristig in den Genuss des beliebten Senders kommen können, der sich der Förderung von Werten wie Freundschaft, Familie und Kreativität verschrieben hat. "Wir sind sehr glücklich, unsere langjährige Partnerschaft mit der Salzburg AG fortzusetzen. Diese Verlängerung ist ein Zeichen des Vertrauens in die Qualität und Attraktivität unseres Programms Fix&Foxi TV. Es bestärkt uns in unserem Bestreben, Familien und insbesondere Kinder mit positiven, inspirierenden Inhalten zu erreichen", sagte Bernd Wendeln, Vorstand & COO von Your Family Entertainment AG. Die Vertragsverlängerung unterstreicht das gemeinsame Ziel beider Unternehmen, den Zugang zu qualitativer Bildung und Unterhaltung zu gewährleisten. Fix&Foxi TV wird weiterhin ein fester Bestandteil des Kabelangebots der Salzburg AG sein, wodurch Familien in der Region bis mindestens Ende 2028 Zugang zu einem vielfältigen Programmangebot haben, das speziell darauf ausgerichtet ist, junge Zuschauer auf unterhaltsame und lehrreiche Weise zu fördern.







Über die Salzburg AG

Die Salzburg AG ist eine Green Tech Company, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen das Leben der Salzburgerinnen und Salzburger erleichtert. Aufgrund ihres einzigartigen Portfolios kann das Unternehmen digitalisierte Lösungen in allen Lebensbereichen anbieten. Nachhaltige und klimafreundliche Versorgung mit sauberer Energie, Telekommunikation, Internet und Kabel TV sind allen Salzburgerinnen und Salzburgern garantiert. Das Unternehmen ist außerdem Komplettanbieter in den Bereichen E-Mobilität und Photovoltaik. Im Geschäftsjahr 2022 verzeichnete die Salzburg AG mit rund 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 2,56 Milliarden Euro Umsatz. Über Your Family Entertainment AG

Die Your Family Entertainment AG (YFE) mit Sitz in München, ist eines der führenden deutschen Unternehmen in der Produktion und Distribution von Kinder- und Familienprogrammen. YFE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) und wird ebenfalls an den Börsenplätzen Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, sowie auf XETRA gehandelt. YFE besitzt eine der größten unabhängigen Programmbibliotheken Europas mit beliebten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Cosmo & Wanda - Wenn Elfen helfen". Die Inhalte von YFE sind für ihre Bildungsqualität, Unterhaltungswert und Gewaltfreiheit bekannt. YFE betreibt den mehrfach ausgezeichneten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV", der auf vier Kontinenten präsent ist, den Free-TV-Sender "RiC TV" sowie verschiedene mobile und digitale Kanäle weltweit. Im Dezember 2021 konnte YFE Kartoon Studios (NYSE: TOON), ehemals Genius Brands International aus Hollywood, als neuen Hauptaktionär gewinnen. YFE und Kartoon Studios bieten unter dem Motto "Content with a Purpose" qualitativ hochwertige Inhalte einem globalen Publikum an. Über Fix&Foxi TV

Fix&Foxi TV ist der preisgekrönte Sender aus Europa für Kinder und die ganze Familie - mit den beliebten Füchsen als Präsentatoren zeigt Fix&Foxi TV mit seinem 24-stündigen Programm eine optimale Mischung aus pädagogisch wertvollen Unterhaltungs- und Bildungsinhalten sowie monatlichen Highlights und Erstausstrahlungen. Alle Sendungen auf Fix&Foxi TV sind hochwertig, gewaltfrei, unterhaltsam und damit garantiert "kids safe" und "brand safe". Empfang von Fix&Foxi TV

Deutschland: u.a. 1&1, AEP Plückhahn, Amazon Fire TV App, Amazon Prime Video, AWE,Cliq Digital, Datel Dessau, Deutsche Glasfaser, M7, M-net, NetCologne, New.SW, Pÿur, O2 Powered by Waipu TV, RFT Kabel Brandenburg, Save TV, S+K Halle, Telekom Deutschland, Waipu TV, Wilhelm.tel, Willy.tel, Vodafone / Luxemburg: Post Telecom, Visual Online, Tango TV / Österreich: u.a. A1, CableLink/Salzburg AG, HD Austria, H3G, Kabelplus, KTV Lampert, LIWEST, M7, Magenta AT, Ocilion, Salzburg AG, SimpliTV, Stadtwerke Judenburg / Schweiz: u.a. Digital Cable Group, Quickline, M7, Ocilion, Salt, Swisscom/blue TV Kontakt Your Family Entertainment AG

Laurence Robinet

Türkenstraße 87

80799 München

Deutschland Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0

E-Mail: laurence.robinet@yfe.tv www.yfe.tv

Ralph Fürther

Tel: +49 (0) 171 4859871 E-Mail: ralph@3winters.de



