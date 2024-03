GEBERIT - Geberit FY Ebit erfüllt die ErwartungenGLENCORE - Almasane Alkobra Mining erneuert Abnahmevertrag mit Glencore IntlIBERDROLA - Iberdrola sieht sich inmitten umfangreicher Investitionspläne mit Forderungen nach einer Dividendenerhöhung konfrontiertKLOECKNER - Klöckner sieht bereinigtes Ebitda im 1. Quartal zwischen EU30 und EU70 Mio.SANDOZ - Sandoz-Gruppe: Nettoumsatz $9,65 Mrd. im GJ Adidas- zahlt für 2023 stabile Dividende trotz NettoverlustBAYER - Brasilianisches Gericht verurteilt Bayer zur Zahlung von BRL10b Soja-Lizenzgebühren: GloboEON- will 42 Mrd. € für die Beschleunigung der Energiewende ausgebenNagarro- veröffentlicht EBITDA 2023 mit EUR 125.9m (VJ: EUR 148.5m)VW- erwartet dank neuer Modelle steigende Nachfrage in EuropaZalando- will ab 2024 ...

