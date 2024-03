Die Ölpreise präsentieren sich nach wie vor in einer relativ robusten Verfassung. Doch obwohl die großen Energiekonzerne wie ENI, Equinor oder BP Tag für Tag üppige Gewinne scheffeln, kommen deren Kurse kaum voran. Die Anteile des stark vom Gaspreis abhängigen norwegischen Konzerns Equinor befinden sich sogar in einem intakten Abwärtstrend.Indes sind die Ölpreise am Mittwochmorgen moderat gestiegen. Ein Barrel Brent zur Lieferung im Mai kostete im frühen Handel 82,54 US-Dollar. Das waren 62 Cent ...

