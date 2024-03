I Squared Capital, ein führender und unabhängiger globaler Infrastruktur-Investor, hat heute bekanntgegeben, dass er sein Europageschäft mit der Eröffnung eines neuen Büros in München ausbauen wird. Das Münchner Büro ist der erste Standort des Unternehmens in Kontinentaleuropa. Das Ziel ist, das langfristige Engagement von I Squared in Deutschland und Europa insgesamt weiter auszubauen. Zudem ermöglicht es I Squared, näher an seinen bestehenden Beteiligungen zu sein, Investitionsmöglichkeiten in Europa noch umfassender zu bewerten und Verbindungen zum Finanzdienstleistungssektor in Kontinentaleuropa zu vertiefen.

Yves Meyer-Bülow, der als Fund Partner neu zu I Squared stößt, wird das Büro in München leiten. Herr Meyer-Bülow war zuvor Managing Director bei Allianz Capital Partners ("ACP"), wo er den Bereich Infrastrukturfonds und Co-Investments aufgebaut hat und leitete, nachdem er bei ACP zunächst im Bereich Direktinvestments tätig war. Bei I Squared wird er mit den Investmentteams und dem Management der Portfoliounternehmen von I Squared zusammenarbeiten und sich auf strategische Kooperationen mit Partnern des Unternehmens weltweit konzentrieren. Herr Meyer-Bülow wird direkt mit Mohamed El Gazzar, Senior Partner in London, und mit Robert Sanow, Managing Director, arbeiten. Herr Sanow ist für den Vertrieb in Kontinentaleuropa verantwortlich und wird künftig ebenfalls in München ansässig sein.

I Squared investiert seit 2013 aus London heraus in Europa und hat seither 14 europäische Infrastrukturunternehmen in 26 Ländern erworben und weiterentwickelt. Das Portfolio umfasst hochwertige Infrastrukturanlagen in den Bereichen Energie, Abfallwirtschaft, Transport und Logistik sowie Telekommunikation. Das neue Münchner Büro ist nach Sydney (Australien) und São Paulo (Brasilien) die dritte Büroeröffnung von I Squared in den letzten 12 Monaten.

Gautam Bhandari, Global Chief Investment Officer und Managing Partner bei I Squared, sagte: "I Squared hat sich zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zu leisten, die globale Infrastruktur zu modernisieren und zukunftsgerecht zu machen. Dafür mobilisieren wir privates Kapital. In Deutschland begünstigen regulatorische Maßnahmen und Initiativen der Industrie das Wachstum und den Investitionsbedarf in unseren wichtigsten Investitionsbereichen. Mit unserer Präsenz in München sind wir gut positioniert, um von dieser Dynamik und ihren Chancen zu profitieren."

Mohamed El Gazzar, Senior Partner bei I Squared, sagte: "Wir freuen uns, Yves Meyer-Bülow bei I Squared willkommen zu heißen und gemeinsam mit ihm unser Geschäft weiter auszubauen. Yves bringt umfangreiche Investment-Erfahrung weltweit und ein breites Netzwerk mit. Beides ist für I Squared entscheidend, um unsere Position in Deutschland und Europa zu stärken. Die Eröffnung unseres neuen Münchner Büros ist ein wichtiger Meilenstein für uns, denn wir sehen in Deutschland erhebliche Investitionsmöglichkeiten. Öffentliches und privates Kapital stärken Deutschland als weltweit führenden Produktionsstandort und eröffnen neue Optionen für Infrastruktur-Investoren wie I Squared."

Zu den Beteiligungen von I Squared in Deutschland gehören TIP Trailer Services, der führende unabhängige Vermieter von Sattelaufliegern in Deutschland; nLighten, ein Betreiber eines landesweiten Netzwerks von 10 Edge-Rechenzentren; EXA, ein führender Anbieter von trans- und interkontinentalen Glasfasernetzwerken; und CGE, ein paneuropäischer Entwickler und Erzeuger von erneuerbaren Energien mit strategischem Fokus auf Deutschland.

Yves Meyer-Bülow

Yves Meyer-Bülow war in den letzten 25 Jahren in verschiedenen Funktionen im Finanzdienstleistungsbereich tätig. Er begann seine Karriere 1999 bei Goldman Sachs, wo er das europäische Sektorteam für Business Services innerhalb des Investmentbankings aufbaute. Im Jahr 2008 wechselte er zu Allianz Capital Partners ("ACP"), wo er zunächst im Direktinvestment-Team in München arbeitete und später den Bereich Infrastrukturfonds und Co-Investments aufbaute. Seitdem ist das Geschäft deutlich gewachsen und verfügt heute über mehr als 11 Milliarden Euro an Vermögenswerten von Allianz- und Drittkunden, einen starken Nachhaltigkeitsansatz, zwei Flaggschiff-Fondsgenerationen, mehrere Mandate und mehr als 60 Investments, einschließlich Co-Investments auf fünf Kontinenten.

Über I Squared Capital

I Squared Capital ist ein führender und unabhängiger globaler Infrastruktur-Investor mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 38 Milliarden US-Dollar. Die geografischen Investitionsschwerpunkte liegen in Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. In seinem Hauptsitz in Miami und weiteren Büros in London, München, Neu-Delhi, São Paulo, Singapur, Sydney und Taipeh beschäftigt das Unternehmen insgesamt mehr als 260 Mitarbeitende. I Squared verfügt über ein breit gefächertes Portfolio von 82 Unternehmen in 71 Ländern mit mehr als 66.000 Beschäftigten in den Bereichen Versorgung, Energie, digitale Infrastruktur, Verkehr, Umweltinfrastruktur und soziale Infrastruktur. Die Beteiligungen von I Squared erbringen täglich wichtige Dienstleistungen für Millionen von Menschen. Mehr Informationen unter: www.isquaredcapital.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240312072809/de/

