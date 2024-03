Die Ergebnisse zeigen erhebliche Treibstoffeinsparungen und unterstreichen das Potenzial des windunterstützten Antriebs zur Unterstützung der Dekarbonisierungsbemühungen der Schifffahrtsindustrie

Cargill hat heute die spannenden Ergebnisse der sechsmonatigen Testphase der Pyxis Ocean bekannt gegeben, die das Potenzial der windunterstützten Antriebstechnologie für die Umstellung der Schifffahrtsindustrie auf erneuerbare Energien unterstreichen. Das Schiff MC Shipping Kamsarmax, das mit zwei WindWings großen, massiven Windsegeln, die von BAR Technologies entwickelt wurden nachgerüstet wurde, hat eine Leistung erreicht, die mit den Prognosen übereinstimmt, was einer durchschnittlichen Treibstoffeinsparung von 3 Tonnen pro Tag entspricht.

"Wir sind von den Ergebnissen ermutigt und haben viel über die Implementierung des windunterstützten Antriebs auf Schüttgutschiffen gelernt", sagte Jan Dieleman, Präsident des Cargill-Geschäftsbereichs Ocean Transportation. "BAR Technologies und MC Shipping waren fantastische Partner bei der Verwirklichung der Pyxis Ocean, ebenso wie der Kapitän und die Mannschaft. Wir stehen an der Spitze des Wandels in der Schifffahrtsindustrie und glauben, dass Technologien, die den Wind nutzen, ein wichtiger, kosteneffektiver Weg sein könnten, um unsere Dekarbonisierungsziele kurz-, mittel- und langfristig zu erreichen."

Die Pyxis Ocean ist seit August 2023 in offenen Gewässern unterwegs und hat in den ersten sechs Testmonaten den Indischen Ozean, den Pazifik, den Nord- und Südatlantik befahren sowie Kap Hoorn und das Kap der Guten Hoffnung passiert. Das Schiff wurde mit zwei WindWings nachgerüstet, die 37,5 Meter hoch sind und großen Flugzeugflügeln ähneln. Die Flügel sind vertikal angebracht, fangen den Wind ein und treiben das Schiff vorwärts, so dass der Schiffsmotor heruntergedreht werden kann und das Schiff mit der gleichen Geschwindigkeit wie ein herkömmliches Schiff fahren kann und dabei weniger Treibstoff verbraucht. Die Tragflächen werden über ein Touchpanel auf der Brücke gesteuert. Ein einfaches Ampelsystem zeigt der Besatzung an, wann die Segel ein- oder ausgefahren werden müssen. Sobald sie eingeholt sind, läuft der Vorgang vollautomatisch ab: Sensoren an Bord messen ständig den Wind, und die Segel stellen sich von selbst auf die optimale Konfiguration ein.

Der windunterstützte Antrieb hat das Potenzial, die neue Treibhausgasstrategie der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) auf kosteneffiziente Weise zu unterstützen. Eines der 2030-Ziele der IMO besteht darin, dass bis 2030 5 Prozent der Energie aus sehr kohlenstoffarmen Quellen stammen sollen, wobei 10 Prozent angestrebt werden: Der windunterstützte Antrieb könnte ein wichtiges Mittel sein, um dies zu erreichen.

Die ersten Fahrten haben nicht nur Einblicke in die Anwendung der Segel auf einem Schiff gegeben, sondern auch die allgemeinen logistischen Herausforderungen des globalen Seeverkehrssystems aufgezeigt. Da jeder Hafen, jedes Terminal und jeder Liegeplatz anders ist, ist ihre Beteiligung entscheidend für die Integration der WAP-Technologie (Wind Assisted Propulsion) in das globale maritime System auf breiter Ebene.

John Cooper, CEO von BAR Technologies, fügte hinzu: "Die Ergebnisse der ersten Reise der Pyxis Ocean mit installierten WindWings zeigen deutlich, dass der windunterstützte Antrieb erhebliche Kraftstoffeinsparungen und Emissionsreduzierungen ermöglichen kann. Zum Beispiel erreichte die Pyxis Ocean bei nahezu optimalen Segelbedingungen während einer Hochseereise eine Treibstoffeinsparung von 11 Tonnen pro Tag. Während die Pyxis Ocean mit zwei WindWings ausgestattet ist, gehen wir davon aus, dass die meisten Kamsarmax-Schiffe mit drei WindWings ausgestattet sein werden, was die Treibstoffeinsparungen und die Emissionsreduzierung noch um den Faktor 1,5 erhöht. Mit Cargill sind wir nun in der Lage, unsere Leistungsvorhersagen und -modelle unter realen Bedingungen zu validieren, und es ist eine aufregende Zeit, in der wir mit der weltweiten Einführung der WindWings -Produktion beginnen."

"Cargill schafft Möglichkeiten für alle WAP-Schiffe nicht nur für die Pyxis Ocean um auf globalen Handelsrouten zu operieren", sagte Dieleman. "Bislang haben wir mit mehr als 250 Häfen zusammengearbeitet, um Wege zu finden, die es Schiffen mit großen WAP ermöglichen, anzulegen. In dieser Komplexität liegt die wahre Stärke von Cargill, und hier können wir unsere einzigartige Rolle in der maritimen Industrie ausspielen. Wir scheuen uns nicht, als Entwicklungspartner zu investieren, Risiken mit Partnern zu teilen und einen Beitrag zur Umgestaltung der Branche zu leisten."

Cargill wird die Erprobung und das Experimentieren mit den betrieblichen, technischen und kommerziellen Aspekten der Pyxis Ocean fortsetzen, um ein Höchstmaß an Erkenntnissen in das potenzielle Design künftiger Installationen einfließen zu lassen, bevor eine Ausweitung erfolgt.

BAR Technolgies und Cargill schätzen, dass im Jahresdurchschnitt 3 Tonnen Treibstoff pro Tag eingespart werden können (dies entspricht einer Reduzierung der CO2e-Emissionen von 11,2 t/Tag im Wachzustand). Dies entspricht einer Einsparung von etwa 14 bei Pyxis Ocean.

Die bisher gemessene durchschnittliche Leistung liegt innerhalb von 10 der Vorhersagen, die anhand von CFD-Simulationen (Computational Fluid Dynamics) von BAR Technologies gemacht wurden, um abzuschätzen, wie gut der windunterstützte Antrieb auf den Cargill-Routen funktionieren würde.

Unter optimalen Segelbedingungen erzielte die Pyxis Ocean Einsparungen von mehr als 11 t/Tag beim Treibstoffverbrauch, was zu 41 t/Tag weniger CO 2e-Emissionen im Wachzustand führt, was einer Emissionseinsparung von 37 entspricht.

Der oben genannte Durchschnittswert von 11,2 t/Tag CO2e entspricht etwa 2650 CO2e/Jahr (11,2 t x 237 durchschnittliche Segeltage pro Jahr 2650 t im Wachzustand). Dies entspräche dem Wegfall von 480 Autos auf der Straße. Reference: Treibhausgasemissionen eines typischen Personenkraftwagens US EPA

Treibhausgasemissionen eines typischen Personenkraftwagens US EPA Cargill und MC Shipping haben DNV als unabhängige dritte Partei beauftragt, die Berechnungen der Kraftstoffeinsparungen zu überprüfen und zu verifizieren.

Über WindWings

Cargill war das erste Unternehmen, das "WindWings" installierte, große Flügelsegel mit dem Potenzial, die Emissionen im zweistelligen Prozentbereich zu reduzieren.

In Zusammenarbeit mit dem Partner BAR Technologies installierte Cargill WindWings auf einem Kamsarmax-Schiff, Pyxis Ocean, das wir von MC Shipping chartern.

Die Installation erfolgte 2023 bei COSCO in Shanghai, China.

Pyxis Ocean ist jetzt der energieeffizienteste Kamsarmax in Cargills Flotte gecharterter Schiffe

Der Pyxis-Ozean wird genutzt, um die potenzielle Ausweitung der Flotte und der Industrie zu ermitteln. Cargill plant, kontinuierlich zu lernen, wie Design, Betrieb und Leistung weiter verbessert werden können.

Das WindWing-Projekt ist Teil eines Projekts, das im Rahmen der Fördervereinbarung Nr. 955286 vom Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020 der Europäischen Union gefördert wird

Über Cargill Ocean Transportation

Cargill Ocean Transportation ist ein führendes Unternehmen im Frachtverkehr, das weltweit rund 650 Schiffe chartert. Das 1956 in Genf gegründete Unternehmen profitiert vo der reichen Geschichte und den Fachkenntnissen der globalen Aktivitäten von Cargill in den Bereichen Lebensmittel, Landwirtschaft und Rohstoffhandel. Unsere Kunden, darunter auch andere Unternehmen sowie die internen Geschäftsbereiche von Cargill, stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir bieten Dienstleistungen an, die die neueste digitale Technologie mit umweltfreundlichen Lösungen kombinieren, um den Transport sicherer und nachhaltiger zu machen.

Über Cargill

Cargill setzt sich für die Versorgung der Welt mit Lebensmitteln, Zutaten, landwirtschaftlichen Lösungen und Industrieprodukten auf sichere, verantwortungsvolle und nachhaltige Weise ein. Wir stehen im Zentrum der Lieferkette und arbeiten mit Landwirten und Kunden zusammen, um Produkte zu beschaffen, herzustellen und zu liefern, die lebensnotwendig sind.

Unsere 160.000 Mitarbeitenden arbeiten innovativ und zielgerichtet und versorgen ihre Kunden mit dem Lebensnotwendigen, damit Unternehmen wachsen, Gemeinden florieren und Verbrauchende gut leben können. Mit 159 Jahren Erfahrung als Familienunternehmen blicken wir nach vorn und bleiben gleichzeitig unseren Werten treu. Wir stellen den Menschen an die erste Stelle. Wir streben nach Höherem. Wir tun das Richtige heute und für künftige Generationen. Für weitere Informationen gehen Sie zu Cargill.com und unserem News Center

