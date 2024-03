Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5483/ 24. und letzter Gast in Season 12 ist Ernst Huber, Pionier des Online-Brokerage in der DACH-Region und aktuell mit dad.at und Traders Place ganz vorne dabei. Das Gespräch führte mein Ex-Kollege Robert Gillinger für den "Von Bullen und Bären"-Podcast. Mit freundlicher Genehmigung sowohl von Robert als auch von Ernst kann ich es hier übernehmen. Auch das ist eine Premiere. Es geht zunächst um den Start von Ernsts Karriere, er war Mitbegründer und rund zwei Jahrzehnte Vorstandsvorsitzender der 1995 gegründeten direktanlage.at, später Hellobank, heute easybank. 2016 wechselte Huber zu Schelhammer & Schattera und brachte mit dieser bereits 2017 in Österreich die nächste Direktbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...