Nach den endgültigen Ergebnissen erwirtschaftete der Sportartikelhersteller 2023 einen Verlust je Aktie im fortgeführten Geschäft von 0,67 Euro, nach einem Gewinn von 1,25 Euro ein Jahr zuvor. Insgesamt betrug der Nachsteuerverlust im fortgeführten Geschäft vergangenes Jahr 58 Mio. Euro nach einem Gewinn von 254 Mio. Euro in 2022. Nach Steuern und Dritten erwirtschaftete ADIDAS im Gesamtjahr einen Verlust von 75 Mio. Euro, wo zuvor in 2022 noch ein Gewinn von 612 Mio. Euro gestanden hatte. Die operative Marge verschlechterte sich von 3 auf 1,3 %. Dennoch will man für 2023 ein unveränderte Dividende von 0,70 Euro je Aktie - wie im Jahr zuvor - zahlen.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



