Die audius SE habe 2023 nach Darstellung von SMC-Research trotz des herausfordernden Umfelds die Gesamtleistung erneut gesteigert und ein gutes, wenn auch im Vergleich mit 2022 niedrigeres Ergebnis erwirtschaftet. Als über den Erwartungen bezeichnet der SMC-Analyst Adam Jakubowski die Wachstumsprognose für 2024 und die Folgejahre, die bis 2026 ein weiteres Wachstum um 50 Prozent in Aussicht stellt.

Vorläufigen Zahlen zufolge habe audius auch in dem herausfordernden Geschäftsjahr 2023 die Gesamtleistung gesteigert, wenn auch der Zuwachs diesmal mit 6 Prozent auf 78,4 Mio. Euro klar unter dem Niveau der Vorjahre geblieben sei. Noch stärker habe sich das schwierige Umfeld auf das EBITDA ausgewirkt, das statt des ursprünglich angestrebten Anstiegs auf über 8,0 Mio. Euro um 4 Prozent auf 7,6 Mio. Euro gesunken sei. Gleichwohl sei damit erneut eine beachtliche EBITDA-Marge von fast 10 Prozent erzielt worden.

Dabei habe das herausfordernde Umfeld mehrere Facetten gehabt. Neben der teilweise konjunkturell gebremsten Nachfrage, etwa bei einigen Automotive-Kunden, gehörten dazu zeitweilige Verzögerungen und Verschiebungen im Bereich Mobilfunk und ein außerordentlich hoher Krankenstand. Ergebnisseitig haben sich darüber hinaus die gestiegenen Personal und Sachkosten sowie die Vorleistungen in den Aufbau des neuen Geschäftsfeldes MDM belastend ausgewirkt, so die Analysten.

Da einige dieser Belastungen inzwischen an Gewicht verloren haben bzw. verlieren, wolle audius dieses Jahr wieder stärker wachsen und die Profitabilität wieder verbessern. Gestützt u.a. auf den auf einen neuen Rekordwert von 56,8 Mio. Euro deutlich gewachsenen Auftragsbestand und auf den erwarteten Beitrag des neuen MDM-Geschäfts peile das Management für 2024 eine Gesamtleistung von über 85 Mio. Euro und ein EBITDA von mehr als 8,5 Mio. Euro an. Bis 2026 solle die Gesamtleistung sogar auf über 115 Mio. Euro zulegen, dies allerdings auch dank weiterer Übernahmen.

Während die Zahlen für 2023 etwas unter den Erwartungen der Analysten ausgefallen seien, übertreffen die Wachstumsprognosen ihre bisherigen Annahmen. Sie haben beides in ihr Modell integriert, woraus sich in Summe ein leicht erhöhtes Kursziel von 21,00 Euro ergeben habe. Dieses signalisiere für die audius-Aktie ein sehr hohes Kurspotenzial von rund 80 Prozent, weswegen die Analysten das Urteil "Buy" bekräftigen. Der Befund der deutlichen Unterbewertung werde auch durch andere Bewertungskennzahlen untermauert. So liege die von ihnen geschätzte Relation vom Unternehmenswert zum EBIT (EV/EBIT) bei lediglich 9,0.

