Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die gestern veröffentlichten Inflationszahlen in den USA geben der FED keinen Grund, die Leitzinsen schnell zu senken, so die Analysten der Helaba.Zwar dürfte der Trend nachgebenden Preisdrucks intakt sein, dennoch würden die Geldpolitiker noch darauf warten, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung des 2%-Ziels bewege. Die Zinssenkungserwartungen seien im Nachgang zu den US-Inflationszahlen etwas zurückgedrängt worden. Dies habe am Rentenmarkt für Verluste und steigende Renditen gesorgt. ...

