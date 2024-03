© Foto: picture alliance/dpa



Trotz eines erwarteten Gewinnrückgangs im laufenden Jahr übertrifft der DAX-notierte Konzern mit Sitz in Essen die Analystenerwartungen und kündigt neue Milliardeninvestitionen an.Wie der Vorstand am Mittwoch mitteilte, wird das bereinigte EBITDA für das Jahr 2024 zwischen 8,8 und 9 Milliarden Euro liegen. Gründe für den vorsichtigen Ausblick sind gestiegene Großhandelspreise, höhere Zinsen, die Inflation und Einmaleffekte. Bis 2028 soll der Gewinn jedoch wieder auf über 11 Milliarden Euro steigen. Diese Zahlen übertreffen die bisherigen Analystenschätzungen. Die Aktie startet im frühen Handel auf Tradegate mit einem Plus von fast 5 Prozent. E.ON bestätigte sein vorläufiges Ergebnis für …