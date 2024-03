Unterföhring (ots) -Zwei Spitzenköche. Zwei neue Sendungen. Ein neuer Nachmittag. Mit gleich zwei neuen Kochshows baut SAT.1 Senderchef Marc Rasmus ab dem Früh-Sommer einen neuen SAT.1-Nachmittag: Der österreichische Spitzenkoch Alexander Kumptner sucht in "Das Schnäppchen-Menü" jeden Tag ein preisgünstiges und schmackhaftes Menü. Im Anschuss präsentiert Sternekoch Johann Lafer in seiner Show "Drei Teller für Lafer" genussvolle Kreationen.SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: "Mit unseren Koch- und Backsendungen ist SAT.1 mittwochs in der Prime Time sehr erfolgreich. Das Backen und Kochen liegt im Markenkern von SAT.1. In unseren neuen Koch-Sendungen am Nachmittag werden die Zuschauerinnen und Zuschauer von zwei wahren Spitzenköchen kulinarisch inspiriert. Dazu gibt es jede Menge bodenständige Tipps, die jeder gut in seinen Koch-Alltag einbauen kann. Ich freue mich auf zwei Stunden Kochen mit Johann Lafers 'Drei Teller für Lafer'. Und Alexander Kumptners 'Das Schnäppchen-Menü'."Das ist "Das Schnäppchen-Menü":Wie kocht man mit beschränktem Budget abwechslungsreich und lecker? Diese Frage stellt der österreichische Haubenkoch Alexander Kumptner seinen Kandidatinnen und Kandidaten. In seiner neuen Show "Das Schnäppchen-Menü" treten zwei Teams gegeneinander an, um das beste Drei-Gänge-Menü mit einem Budget von 20 Euro zu kochen. Wer kann Alex Kumptner von seinem Menü überzeugen und ein sattes Preisgeld mit nach Hause nehmen?Produziert wird "Das Schnäppchenmenü" von Just Friends Productions. Jetzt hier (https://bewerbung.just-friends.de/bewerbung/form_kd15.php) als Kandidat oder Kandidatin bewerben.Das ist "Drei Teller für Lafer":Wer überzeugt den anspruchsvollen Gaumen des Sternekochs? Johann Lafer gibt ein kulinarisches Motto vor - und drei Hobbyköche aus drei Generationen kreieren jeweils einen kulinarischen Teller. Dabei setzen sie auf ihre eigenen Zutaten und ihre sehr persönlichen Interpretationen von Johann Lafers Motto. Johann Lafer kommentiert, hat den ein oder anderen Kochtipp parat - und am Ende entscheidet er, welcher Teller gewinnt.Jetzt hier (https://www.fernsehmacher.de/bewerbung-3tellerfuerlafer/) als Kandidat oder Kandidatin bewerben.Pressekontakt:Luisa Hollmannphone: +49 (0) 89 9507 - 1185email: luisa.hollmann@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 9507 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneInfos und Fotos: www.presse.sat1.deSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5734035