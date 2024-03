Diese DAX-Aktie zieht am Mittwoch massiv an und kann 16,8 Prozent gewinnen, was wesentlich zum Übersteigen der 18.000 Punkte im Leitindex geführt hat. Ist dieser Kurssprung der Beginn des großen Comebacks? Die Aktie von Zalando wurde seit dem Hype rund um E-Commerce-Unternehmen massiv verprügelt. Von dem Hoch über 100 Euro ging es zeitweise mehr als 80 Prozent nach unten und momentan befindet sich der Wert weiterhin in einem stringenten Abwärtstrend. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...