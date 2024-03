Linz (www.anleihencheck.de) - Am Montag veröffentlichte das Tschechische Statistikamt die Inflationsdaten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Rückgang der Verbraucherpreise in Tschechien habe sich im Februar fortgesetzt. Von 2,3% im Januar sei die Inflationsrate im Jahresvergleich noch weiter auf nur noch 2% gesunken. Erstmals seit Dezember 2018 sei das Inflationsziel der Tschechischen Nationalbank (CNB) erreicht worden. Damit erhalte die CNB wichtige Daten für ihre Zinsentscheidung. Die Zinssitzung finde nächste Woche, am Mittwoch 20. März, statt. Die Spekulationen darüber, wie stark die CNB ihren Leitzins (aktuell 6,25%) senken könne, würden natürlich zunehmen, je näher die Sitzung rücke. Auch eine Senkung um 0,75% sei im Spiel. Für die schwache Wirtschaft Tschechiens wäre dies sicherlich hilfreich, allerdings berge die rasche Senkung auch Risiken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...