Wirtschaft kehrt Anfang 2024 auf moderaten Wachstumspfad zurück



Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) erwartet in ihrer März-Interimsprognose für Österreich eine Inflationsrate von 3,6 Prozent im Jahr 2024. In den Jahren 2025 und 2026 sinkt die Inflation weiter auf 2,7 Prozent sowie 2,3 Prozent. Die ohne Energie und Nahrungsmittel berechnete Kerninflationsrate wird über den gesamten Prognosehorizont über der HVPI-Inflation liegen. Fallende Inflationsraten und steigende Realeinkommen führen zu einer moderaten Konjunkturbelebung: Das Wirtschaftswachstum wird im Jahr 2024 mit 0,5 Prozent wieder ins Plus drehen. Für 2025 rechnet die OeNB mit einer Beschleunigung auf 1,8 Prozent. Das Wohnbaupaket der Bundesregierung stützt die Konjunktur um jeweils rund 0,1 Prozentpunkte in den Jahren 2024 und 2025.



HVPI-Inflationsrate in den letzten Monaten stark rückläufig

Nachdem die österreichische HVPI-Inflationsrate im Jänner 2023 mit 11,6 Prozent einen Höchstwert erreichte, ging sie bis Februar 2024 auf 4,2 Prozent zurück. Fiskalische Maßnahmen wie die Strompreisbremse und der Netzkostenzuschuss dämpften die Inflation im Energiesektor erheblich. Aber auch der Preisauftrieb bei Nahrungsmitteln und Industriegütern ohne Energie verlangsamte sich.

Bis 2026 erwartet die OeNB einen weiteren Rückgang der HVPI-Inflation auf 2,3 Prozent



Laut OeNB-Interimsprognose vom März 2024 wird die HVPI-Inflationsrate 2024 auf 3,6 Prozent sinken und sich damit gegenüber dem Vorjahr mehr als halbieren. In den Folgejahren ist mit einem weiteren, aber nur noch schwächerem Rückgang zu rechnen. Gegenüber der Dezember Prognose bedeutet das eine Abwärtsrevision in allen drei Jahren. Besonders im Jahr 2024 wirken die geänderten Annahmen für Energiepreise inflationsdämpfend; die Energiepreise sinken im gesamten Prognosehorizont.



Auch die Teuerung im Dienstleistungssektor geht zurück, bleibt aber auf einem überdurchschnittlichen Niveau. Die gute Entwicklung der Tourismusnachfrage ist dafür mit ausschlaggebend. Hinzu kommt ein steigender Lohndruck aufgrund der verzögerten Inflationsabgeltung. Die auslaufenden fiskalpolitischen Maßnahmen werden 2025 und 2026 den Rückgang der Inflationsrate bremsen. Hingegen wird die Auflösung der Lieferengpässe und die unterdurchschnittliche wirtschaftliche Entwicklung zu einem raschen Rückgang der Inflationsrate im Industriegütersektor (ohne Energie) beitragen.



Inflationsdifferenz zum Euroraum bildet sich zurück



Die Inflationsdifferenz Österreichs zum Euroraum belief sich 2023 auf etwas mehr als 2 Prozentpunkte. Anfang 2024 hat sich der Inflationsabstand auf rund 1 œ Prozentpunkte verringert und wird bis 2026 auf 0,6 Prozentpunkte zurückgehen. Eine vollständige Schließung des Inflationsabstandes wird nicht erwartet, da die

Inflationsentwicklung im österreichischen Dienstleistungssektor auch mittelfristig über jener im Euroraum liegt. Aber der Abstand wird sich auf den Durchschnittswert der Jahre 2011-2021 zurückbilden.

OeNB sieht wenig Revisionsbedarf zur BIP-Prognose vom Dezember 2023

Beginnend mit dieser Veröffentlichung wird die OeNB jeweils Anfang März und September nicht nur eine detaillierte Inflationsprognose, sondern auch ein Update der Konjunkturaussichten veröffentlichen. Dabei werden auf Basis der internationalen Rahmenbedingungen der aktuellen EZB- Prognose und der OeNB-Kurzfristprognose die Entwicklung der Arbeitslosenquote und des Wirtschaftswachstumes in Österreich prognostiziert. Laut aktueller OeNB-Kurzfristprognose wird die österreichische Volkswirtschaft in den ersten beiden Quartalen 2024 um 0,2 Prozent bzw. 0,4 Prozent wachsen. Die Wirtschaft schwenkt somit nach der Rezession im Jahr 2023 wieder auf einen moderaten Wachstumspfad ein. Stützend wirken die hohen Zuwächse bei den Nettorealhaushaltseinkommen. Hier machen sich die fallenden Inflationsraten bei gleichzeitig stark steigenden Nominallöhnen bemerkbar. Für das Gesamtjahr 2024 ergibt sich ein Wachstum von 0,5 Prozent. 2025 beschleunigt sich die Entwicklung und das Wachstum steigt auf 1,8 Prozent. Damit wird die OeNB-Prognose vom Dezember 2023 im Wesentlichen bestätigt (2024: 0,6 Prozent; 2025: 1,7 Prozent). In der Prognose wurde auch das zuletzt von der Bundesregierung beschlossene Wohnbaupaket berücksichtigt, das einen nicht unwichtigen Konjunkturimpuls liefert. OeNB-Schätzungen zeigen einen Wachstumseffekt von 0,1 Prozentpunkte im Jahr 2024 sowie +0,15 Prozentpunkte im Jahr 2025.



